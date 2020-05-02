48小時殺新冠肺炎？澳洲研究治疥蟲用藥「伊維菌素」　皮膚科醫師說話了

▲長期用於頭蝨、疥瘡的皮膚科藥物「伊維菌素」。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎持續影響，國內連續七天零確診夢碎！各國實驗室不斷測試現有藥物能否對抗新冠病毒，就在前不久，澳洲研究團隊發現，用來治療頭蝨的「伊維菌素」可以在48小時內殺死病毒，皮膚科醫師認為，在藥物尚未進行人體實驗前，應該要謹慎看待，不過「伊維素菌」在皮膚科已經有豐富使用經歷，仍拭目以待。

請繼續往下閱讀...

▲衛福部傳染病防治醫療網高屏區指揮官陳垚生認為研究有待證實。（圖／記者吳奕靖攝）

澳洲蒙納許大學研究團隊發現，用來治療頭蝨、疥瘡等抗寄生蟲的藥物「伊維菌素」，經測試後，可在48小時內殺死冠狀病毒。衛福部傳染病防治醫療網高屏區指揮官陳垚生表示，很多實驗室正在篩檢化學成分，相信各地都會有相關報告，但是這款藥物是否能產生有效的治療效果，各地應該還沒有臨床經驗，也就是說還有待證實。

皮膚科醫師柯適中指出，40年前醫界就已經開始使用「伊維菌素」以殺死動物和人類身上的寄生蟲，最常使用在疥瘡，服藥一次就可有效殺死7成疥蟲，但是要考慮使用劑量。

▲皮膚科醫師柯適中認為「伊維菌素」用於新冠肺炎仍得謹慎看待。（圖／記者吳奕靖攝）

「很多藥物在人體外實驗是有效，但是在人體內又是另一回事！」柯適中表示，美國食品藥物管理署（FDA）曾呼籲，「伊維菌素」在體外殺死冠狀病毒是有效的，可是用在人體內的效果還在實驗當中，包括劑量、安全性，基本上不該先當成準則，等到人體實驗確定沒有危害後再公告。

柯適中認為，如果伊維菌素對人體實驗是有效的話，相信對病程進展是相當有意義，但目前還是抱持拭目以待的態度，畢竟在人體實驗結果尚未出爐前，還是要謹慎看待。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

怕又出現國家級警報…墾丁再出奇招！大街「迷之音」超洗腦



李佳芬遭疑涉選務擋罷韓！鄭照新賭官位 嗆「罷韓四騙子」：拿出證據



51連假墾丁超慘現況曝！旅宿業退房電話接到手軟 眼眶紅紅...不見客人來