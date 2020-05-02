台商7年前大陸染H7N9禽流感首傳入　張上淳：和新冠肺炎同有肺纖維化

▲指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者許展溢／台北報導

確診新冠肺炎會讓部分重症病患肺部纖維化，甚至痊癒後影響肺功能。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今（2日）提到，7年前一名53歲台商從大陸返台確診H7N9禽流感，肺纖維化嚴重，歷經使用葉克膜維持生命，但出院後情況慢慢改善，甚至變很乾淨。

張上淳今在記者會上提及此案例，當年台灣診斷出首例H7N9禽流感，在台大被確診，照顧個案一直到現在，大家很好奇會有肺纖維化和肺功能問題，昨天徵求對方同意，樂於將自己的狀況跟大家分享。張上淳表示，男台商2013年4月從蘇州經上海返台，開始發燒、咳嗽和倦怠，就診後，醫院警覺驗流感，結果陰性，後來呼吸衰竭轉台大，做H7N9PCR（聚合酶鏈鎖反應）證實陽性，是全球第一個從大陸移入到其他國家的個案。

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▲▼張上淳分享7年前男台商確診H7N9禽流感，產生肺纖維化嚴重，直到出院療癒狀況。（圖／疾管署提供）

張上淳說，當年4月20日醫院除使用抗流感藥物，還用呼吸器和葉克膜維持男台商生命，且不得已使用洗腎方式，維持電解質平衡，將毒素排除。5月2日停掉葉克膜、5月7日拔管，停止洗腎，直到5月24痊癒出院。

▲張上淳以此案例強調，新冠肺炎新病毒性，常常就會有此情況。（圖／疾管署提供）

張上淳表示，當時電腦斷層看到台商肺纖維化情況很嚴重，但半個多月後開始慢慢改善，3個多月後，幾乎已經變乾淨。不過，該台商剛出院時狀況不好，氣體交換能力很差，只有正常的38％，半年後才完全恢復正常。張上淳藉此案例強調，新冠肺炎這種新病毒性，常常就會有此情況，要讓大家知道台灣其實醫療照顧品質能力非常好，這次插管或使用葉克膜的確診者，有不少比例都順利脫離，靠著就是第一線醫護同仁，非常辛苦照護。