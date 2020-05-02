324人解除隔離！　國內累計432人確診新冠肺炎

▲指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(2)日表示，國內昨(1)日新增375例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報63,713例(含62,344例排除)，其中432(今日新增案430至432)例確診，分別為346例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，324人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心進一步指出，4月20日及21日定點返台專案航班共460名湖北返台民眾，截至目前2人就醫治療中、2人陪同就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。有關敦睦艦隊(磐石艦)群聚事件，截至目前掌握接觸者共1,995人，其中584人為居家隔離對象，已採檢482人，478人為陰性，其餘檢驗中；1,411人為自主健康管理對象。

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指揮中心表示，全球累計3,381,839例確診，分布於186個國家/地區；病例數以美國1,120,092例、西班牙215,216例、義大利207,428例、法國200,137例及英國177,454例為多；病例中238,040例死亡，以美國65,364例、義大利28,236例、英國27,510例、西班牙24,824例及法國24,594例為多。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。