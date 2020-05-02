黑龍江防疫不力被習近平點名！省長自責：反思聚集感染「慘痛教訓」

▲黑龍江省長王文濤。（圖／翻攝黑龍江省政府）



記者蔡紹堅／綜合報導

黑龍江省疫情嚴峻，近日接連被中共總書記習近平、大陸國務院點名痛批防疫不力。對此，黑龍江省長王文濤5月1日在黑龍江省疫情會議上表示，「哈爾濱、牡丹江發生境外輸入病例關聯本土聚集性疫情，影響惡劣，教訓慘痛，給全國鞏固來之不易的疫情防控成果帶來新的壓力，我們深感自責。」

▼中共總書記習近平。（圖／翻攝新華網）



王文濤在會議上提到，要認真貫徹習近平總書記在中央政治局常務委員會會議上的重要講話精神，貫徹落實李克強總理主持召開的中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議精神，對照國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發布的關於黑龍江省新冠肺炎聚集性疫情有關情況的通報指出的問題、提出的工作要求，進一步提高政治站位，深化思想認識，深刻汲取教訓，反思暴露的問題，及時排查漏洞、補齊短板，採取堅決果斷行動，完善和加強防控工作措施，堅決扭轉工作被動局面，為鞏固全國疫情防控向好態勢做出應有的貢獻。

王文濤指出，要深刻反思通報指出存在的對疫情防控形勢認識不足、院前防控措施存在薄弱環節、核酸檢測工作未能按要求及時開展、院內感染防控措施落實不力等突出問題。

▼黑龍江鄰近俄羅斯，邊境口岸成為防疫破口。（圖／路透社）



王文濤表示，各市地都要以此為鏡鑑，把疫情防控這根弦繃得更緊，堅決消除厭戰情緒和麻痺鬆懈思想，切實把疫情防控工作的實際成效作為檢驗增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」的試金石，把維護人民生命安全和身體健康置於最高位置，堅決扛起政治責任，履行屬地擔當，以畢其功於一役的堅定決心打好外防輸入、內防反彈的攻堅戰。

王文濤強調，要慎終如始抓緊抓實抓細常態化疫情防控各項工作。全力做好「五一」假期大排查，抓住這個關鍵窗口期，在全省全面開展疫情防控漏洞短板大排查，不放過一個漏洞，不留下一個隱患，「持續做好常態化管控，以縣為單位盡快提高核酸檢測能力，努力做到應檢盡檢、需檢盡檢、願檢盡檢。全省醫院要嚴格落實預檢分診、應檢盡檢、標準防護、擴大檢測、嚴格陪護要求，堅決防止發生醫院交叉感染。強化隔離管控，對所有密接者及密接者的密接者全部採取集中隔離措施。集中力量全力做好現有患者醫療救治工作。毫不放鬆邊境管控。」

▼黑龍江緊急搭建方艙醫院。（圖／路透社）

