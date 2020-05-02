台研究「確診者發病一週內傳播力最高」　榮登《美國醫學會內科醫學期刊》

記者周姈姈／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日表示，疾病管制署與台大公衛學院林先和教授團隊（林教授為通訊作者）合作，利用台灣前100例新冠肺炎確診病例及其密切接觸者的追蹤資料，分析密切接觸者在何種情境及時間點的接觸，被感染發病的風險最高，該研究指出確診者發病一週內病毒傳染力最高，此結論獲刊於《美國醫學會內科醫學期刊》，並於今日（美國時間5月1日）刊登。

▲台灣研究指出確診者發病一週內傳播力最高，登上《美國醫學會內科醫學期刊》。（圖／疾管署提供）



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指揮中心指出，該研究發現，被感染的接觸者跟指標個案接觸的時間大多落在指標個案發病後一週內，且以同住接觸者和家人親戚為主，顯示此病毒的傳播力可能是在剛發病時最高，一週後就開始下降。《美國醫學會內科醫學期刊》為全球影響力極高的醫學期刊，刊登內容會被世界各國注意，各國醫界人士也以在此雜誌發表為榮。台灣不只再次獲得肯定，研究結果也有助於世界各國防疫。

防疫醫師鄭皓元在今日的疾管署記者會表示，感謝衛生局、衛生所夥伴跟疾管署團隊，大家辛苦收集疫調資料才做出研究，花了點時間整理，研究內容針對接觸者確診個案、接觸者啥時接觸到個案被傳染風險最高，結果發現「在個案發病的一個禮拜內，接觸到的接觸者，之後發病風險可能最高」，跟之前國外學者研究發現類似，只是他們用的資料跟分析方法不太一樣，綜合這樣的研究結果，可以去判斷新冠病毒的傳染力，在發病前兩天到發病一個禮拜傳播力最高，要做到早期的介入把病人找出阻斷傳播鏈，有時不見得那麼容易，戴口罩或適當社交距離措施是必要的，公衛政策可以針對這樣的結果做更精準的設計。