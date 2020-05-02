影／加強防疫！5/4起海外入境「這四類人」一律入住防疫旅館

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(2)日表示，鑒於海外COVID-19(新冠肺炎)疫情持續，自台灣時間5月4日零時起，自海外入境民眾，登機前除了應填寫「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，也須確認住處是否符合居家檢疫條件，以確保國內防疫安全。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心進一步表示，返國民眾若同住者有65歲(含)以上長者、6歲(含)以下幼童、慢性疾病患者(如心血管疾病、糖尿病或肺部疾病等)，或無個人專用房間(含衛浴設備)者，入境後應入住防疫旅館；經查資料申報不實者，最高可罰15萬元。

指揮中心指揮官陳時中表示，海外返國部分，5/4零時起返國要先通報，家裡環境要適合進行居家檢疫，家中有小孩、慢性病、長者、沒有獨立空間，就要去檢疫旅館入住，違者最高罰15萬。另外若有專機、包機回國，則會以集中檢疫為主，主要是因為包機回來的都是當地有封鎖或風險較大的國家。

指揮中心指出，全球已有186個國家/地區出現確診病例，且總確診數已達338萬人以上，顯示國際疫情仍然嚴峻。請符合上述條件的民眾返國後直接入住防疫旅館，避免在自家居家檢疫期間發病，並不慎傳染給同住家人。防疫旅館可收住床數為6,933床，截至4月30日止，收住1,860人。

指揮中心再次呼籲，民眾居家檢疫期間應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節；如有發燒或咳嗽等不適症狀，不可自行外出就醫，應主動聯繫所在縣市衛生局或地方關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具，違反居家檢疫規定者，最高可罰100萬元。