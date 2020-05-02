風景區少數人未戴口罩！陳時中：若引發社區感染不能接受

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公佈，又新增3例確診案例，全是境外移入，連續7天「加零」夢碎。指揮中心指揮官陳時中也提醒，五一連假期間，國內各大景點湧現觀光人潮，民眾出遊時如到人潮擁擠場所，請務必佩戴口罩，並留意手部衛生，保護自己與他人，若因為未做好個人基本防護而引發社區感染，陳時中表示，「無法接受」。

陳時中表示，雖然說要「樂活防疫」，但這幾天看到風景區人稍微多，即使都有維持良好秩序，但仍看到有些人沒有戴口罩，雖然現在社會相對限制較少，但呼籲民眾還是要做好個人防護、勤洗手、戴口罩，若是因沒有遵守基本的個人防護而引發社區感染，「我們認為這是不能接受的，而且是非必要的風險」，陳時中強調，可以做到而沒有做到(社交距離)，進而造成更多風險，這是不應該的；至於社會全體開放速度，後續將會陸續觀察全民是否有遵守好社交距離，來決定開放限制的速度。

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指揮中心表示，出遊時可選擇通風良好的戶外場域，若無法與其他民眾保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離，請佩戴口罩；搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，亦請全程佩戴口罩，並配合相關體溫測量措施。出外用餐時可以外帶為主，並避免邊走邊吃，或是挑選有適當用餐距離、隔板，提供套餐的店家享受美食。如身體不適，請儘量避免搭乘大眾交通工具就醫，並在家休息至痊癒。

指揮中心再次提醒，國內疫情趨於平穩，是第一線防疫、醫護人員及全民團結努力的成果。唯有維持放鬆但不鬆懈的態度，配合各項防疫措施，並落實個人勤洗手、戴口罩、咳嗽禮節等良好衛生習慣，才能確保疫情穩定、早日回歸常態生活。