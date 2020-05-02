洪慈庸回嗆羅智強「刷存在感」：消費亡者讓人反胃

▲洪慈庸、羅智強。（圖／記者記者屠惠剛攝、記者邱顯燁攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市議員羅智強2日上午直批立法院顧問洪慈庸，針對269旅黃姓中尉排長輕生案與同樣在269旅過世的弟弟洪仲丘採雙重標準，「消費她弟弟之死為登龍梯」。對此，洪慈庸稍晚回嗆羅智強改不掉政治手段，攻擊她刷存在感，讓人反胃，並呼籲羅不要消費亡者。

「看到軍中悲劇，羅智強先生選擇的，竟是靠著攻擊洪慈庸來刷存在感。這種改不掉的政治手段，真的讓人很反胃。」洪慈庸臉書發文直批，羅一早對她破口大罵、批評她雙重標準，甚至刻意影射她對269旅輕生案件不關心，「拿著悲劇來攻擊我，對這些案件和正在承受痛苦和壓力的家屬，一點幫助都沒有」。



洪慈庸表示，從去年9月中士的案件到今年4月中尉的案件，她除了要求國防部調查及清楚說明外，也尋找其他救濟及調查管道，其中包含協助家屬陳情監委。洪慈庸反嗆，「這些案件進度，難道要向您通電報告才算數嗎？」



洪慈庸強調，查明事實、依法究責，就是她一貫的主張。從以前到現在、她任內300多件案件，都是如此去要求國防部；現在她雖卸任立委了，但仍繼續追蹤的案件，這陣子接進來新的近10件軍中陳情案，也同樣嚴格要求及持續追蹤。



洪慈庸說，她要告訴羅智強，協處案件，「一直都不是我洪慈庸的個人舞台」。把接到的陳情攤開來敲鑼打鼓，更不是她協助家屬的方式，「別人沒有像你一樣刷存在感，不代表別人和你一樣毫無用處」。



洪慈庸表示，近來有些國民黨人士主張要恢復軍審，「到底意欲何在？」難道讓軍中改革大走回頭路、回復到極為封閉、國防部關起大門自己審自己案件的狀態，「才是你們認可的國軍改革嗎？」

洪慈庸最後呼籲羅智強「以上，也請您不要再消費亡者，拜託了。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

▼洪慈庸臉書發文反嗆羅智強。（圖／翻攝自Facebook／洪慈庸）