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羅智強批洪慈庸「消費弟弟」　對269旅輕生案採雙重標準

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▲羅智強、洪慈庸。（合成圖／記者李毓康攝、洪慈庸競總提供）

▲羅智強、洪慈庸。（合成圖／記者李毓康攝、洪慈庸競總提供）

記者蘇晏男／台北報導

陸軍269旅4月16日爆出黃姓中尉排長在營區輕生，家屬控訴軍方霸凌並寫信向蔡總統陳情，引發外界關注。由於弟弟洪仲丘2014年同樣在269旅不幸離世，立法院顧問洪慈庸表示，期盼軍方切勿護短，必須誠懇面對問題、詳盡調查。對此，國民黨台北市議員羅智強今發文怒飆洪慈庸的回應，認為她雙重標準、消費洪仲丘。

「洪慈庸，妳在哪裡？」羅智強2日在臉書表示，7年前269旅發生洪仲丘疑似遭霸凌至死事件，舉國沸騰，「洪慈庸跳上第一線又哭又怒」，國防部成了「國防布」，連總統蔡英文當時都戴上寫著「國防布」的布條走上街，50萬白衫軍街頭怒吼「八月雪」，讓國軍成為「霸凌者」的代名詞，「而洪慈庸也成了抗布英雄，一舉當選了立法委員」。

羅智強指出，黃姓排長疑似遭霸凌而輕生，洪慈庸對此不再哭不再怒，只是淡淡地說：「外界都不知道實情到底為何，到底有沒有霸凌情事？」他直批，「妳的弟弟死了，妳就一口咬定是霸凌，別人的弟弟、哥哥、兒子死了，就是「不知道實情為何？」

針對洪慈庸對於269旅在過去一年內爆出3起輕生案的評論，羅智強提到，洪慈庸當時誇獎國防部「其實過去幾年下來，經過她的辦公室300多件軍中案件，看得見國防部的確漸漸地願意改變」、「如今憾事發生，國防部的消極，還是讓人難以接受」。

對此，羅智強質疑，一年3人輕生叫國防部「願意改變」？羅再罵，洪慈庸只因為被蔡英文酬庸了一個立法院顧問的位置，不哭不怒就算了，「也不要軟骨症上身吧？」世上最可惡的就是雙重標準，而洪慈庸的雙重標準，是消費她弟弟之死為登龍梯、「酬庸台的雙重標準，更可惡」。

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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

▼羅智強臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

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