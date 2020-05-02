五一連假視察賣場防疫作為　盧秀燕：連日零確診仍不能大意

▲▼盧秀燕視察賣場防疫作為，雖然連日零確診，但仍不能掉以輕心。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

五一連假第二天，台中市政府上緊發條防疫不休假，市長盧秀燕2日一早走訪青海路的家樂福大賣場關心人流管制、顧客動線等，她表示，天氣晴朗，加上母親節將屆，可能會湧現採買人潮，她呼籲業者為了自身信譽及消費者安全，一定要讓防疫到位，全民共同努力。

盧秀燕一早率經發局長張峯源、衛生局長曾梓展、都發局長黃文彬、消防局長曾進財、新聞局長黃國瑋等人，前往家樂福青海店視察賣場防疫作為，並在生鮮食品區示範以一次性手套挑選蔬果、避免直接接觸，她表示，賣場人員在入口處計算進場人數，並量測體溫、手部消毒，結帳區還設置排隊地貼，讓民眾遵循保持1.5公尺安全距離等，如實防疫。

盧強調，雖然連日沒有新增確診案例，但仍然不能掉以輕心，市政府持續加強聯合擴大巡檢稽查，防疫措施不放鬆，由於賣場在假日期間常吸引大量人潮，因此人流管制、結帳區距離標示及環境消毒都是重要環節，她感謝絕大多數業者都能配合防疫，自主積極落實各項防疫措施。

家樂福青海店經理陳依芳表示，日前已要求全台門市顧客全程配戴口罩，不提供食物試吃、試飲，餐廳區採梅花座等拉大間距，此外，賣場服務人員也都配戴口罩、公共區域固定清潔消毒、工作人員自主健康管理等，以高標準守護顧客與員工的健康安全。

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