轉介確診官兵採檢守護台中　市府表揚順風診所讚防疫英雄

▲台中市衛生局長曾梓展（左2）表揚順風耳鼻喉科診所周郁文醫師（右2）。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

國內4月17日爆發敦睦艦隊群聚感染疫情後，台中市1名確診官兵曾到清水區順風耳鼻喉科診所就醫，診所的3名醫護人員得知後，立即轉介到醫院採檢，不致讓感染擴大，3人居家隔離14天期滿，徹底消毒後重新開診，台中市政府衛生局長曾梓展2日代表市長盧秀燕前往診所，肯定診所對醫療及防疫的付出，盧也稱許「他們真的是防疫英雄」。

曾梓展表示，敦睦艦隊1名官兵住在清水區，確診前曾到清水的順風耳鼻喉科就診，因為個案健保卡上沒有註記出國，醫師沒有察覺，第2次到診所時，醫師追問旅遊史後，個案才透露是艦艇實習生且有出國史，醫師當下便轉介到醫院採檢，當天即確診感染新冠肺炎。

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衛生局防疫人員也機警發現健保卡上的註記漏洞，透過疾管署通報中央指揮中心，隔天艦上官兵全數召回，阻止疫情進一步擴散，避免增加社區傳播的風險。

曾梓展感謝台中的醫師公會、診所協會及所有基層醫護人員，從新冠肺炎疫情爆發後，不畏辛勞、犧牲奉獻，才能控制台中病例數，希望醫護人員繼續堅守防疫第一線，守護市民健康安全。

順風診所的2名醫師及1名護理師配合居家隔離14天期滿，診所已徹底消毒重新開診，曾梓展上午和大台中醫師公會理事長魏重耀、大台中診所協會理事長林釗尚等人，前往診所加油打氣，並致贈感謝狀。

盧秀燕表示，所有醫護人員站在第一線防疫、通報、守護，「他們真的是防疫英雄！」敦睦艦隊案爆發後，部分醫療診所及商家受到波及，犧牲很大，可是他們為了國家防疫全力以赴，自主停業、管理，如果沒有他們的吹哨、通報，沒有他們在第一線全力防疫，台灣防疫工作不會做到讓全世界稱讚，她要特別表示感謝。

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