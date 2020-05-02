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國安局長曝金正恩生病　退役少將一聽傻眼「問題很大！」...點出3關鍵

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▲▼金正恩主持五中全會第3天議程。（圖／朝中社）

▲金正恩從4月11日開始就行蹤成謎。（圖／朝中社）

記者曾羿翔／綜合報導

國安局長邱國正4月29日質詢時表示，金正恩生病了。對此，退役少將于北辰指出，這問題很大，邱國正局長這次真的不應該，全世界都沒有任何官員正式評論金正恩的狀況，就連美國總統川普都不敢。于北辰也揭露為何「問題很大」的背後原因。北韓領導人金正恩從4月11日就行蹤成謎，死亡謠言瘋傳全球。

綜合媒體報導，退將于北辰在《平論無雙》節目上表示，台灣這回搶到第一，有官員發表金正恩的狀況，這問題非常大。他接著點出，邱國正是國安局長的身分，不能隨便發表這種言論，就算知道也不能說。

針對不能說的原因，于北辰解釋，因為邱國正有保密條款，未經蔡英文總統的同意是不能說的。于補充，若真的要說，那為何不是總統說？而是邱國正說，這一點邱失職了。

▲▼于北辰。（圖／翻攝于北辰臉書）

▲于北辰是退役陸軍少將。（圖／翻攝于北辰臉書）

于北辰還指出，邱國正說金正恩生病是非常嚴重的事，不但會造成國家問題，且會造成這些情報員的安危，如果被查到是誰，幾十年的情報路線恐怕會被滅掉。于還勸告，邱國正不應在國會上說，私底下要謹言慎行，此事不能講，因會在國際掀起大波。

北韓領導人金正恩從4月11日開始就行蹤成謎，死亡謠言瘋傳全球，南韓的脫北議員池成鎬在接受《韓聯社》採訪時爆料，金正恩因為手術失敗在上周就已死亡，北韓將在本周末公布死訊。池成鎬還指出，金正恩有99%的機率確定已死亡。

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