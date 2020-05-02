　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩現身闢謠？北韓報導沒公開照片　川普回「這句話」疑有內幕

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

北韓官媒今（2）日報導，領導人金正恩1日有出席公開活動，出席順天磷肥工廠竣工儀式，但文內卻沒有附上照片。此一消息登遍全球各大媒體，美國總統川普則是語帶保留提到，「我還不想對此發表評論，我們將在適當的時候對此發表意見。」

綜合韓聯社、路透報導，金正恩於1日勞動節當日出席順天磷肥工廠竣工典禮，參與剪綵儀式，強調磷肥工廠完工是照告勞動黨第七屆中央委員會第五次全體會議後的首個成果，也是北韓化學工業邁入新階段的重要契機，現場人士還高呼萬歲，而金正恩則是揮手向群眾致意。

據了解，在這場活動當中，金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正，勞動黨副委員長樸奉珠、金德訓、樸泰成，以及黨第一副部長趙勇元等人全都陪同出席。但北韓官媒並未附上公開露面照片，仍給了外界許多想像空間。此前，金正恩神隱長達20日，期間更缺席4月15日太陽節，讓他的身體狀況不佳相關傳聞討論度越來越高。

當川普在美國時間1日被問及金正恩露面一事，但他說，「我還不想對此發表評論，我們將在適當的時候對此發表意見。」

事實上，自金正恩神隱、外傳健康有狀況之後，川普對金正恩相關議題的言論均給予保守回應。他周三（4月29日）受訪談及對金正恩的消息時表示，「我什麼都知道」，但不願透露其他細節。

▼北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
金正恩現身照片曝光！燦笑出席工廠剪綵　金與正陪身旁
川普回應金正恩現身！北韓報導沒公開照片　神回這句話疑有內幕
台南「國家隊」偷偷來！2個月賣110萬片假口罩　海撈千萬全藏
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

照片曝光！金正恩燦笑現身出席工廠剪綵　金與正陪身旁

金正恩現身闢謠？北韓報導沒公開照片　川普回「這句話」疑有內幕

白宮美女發言人亮相！砲轟WHO明顯偏好中國　忽視台灣示警

美批准瑞德西韋緊急使用　治療冠狀病毒疾病患者

法匹拉韋被看好可抗病毒　日本無償供43國

全球333萬確診、23萬死　法國死亡數創5週來單日新低

紐時：蔡英文總統決策果斷　「真正的領袖在危機時嶄露鋒芒」

美中關係緊繃和財報利空　美股重挫622點

美駐聯代表團酸「聯合國拒絕台灣有辱自身原則」　發起#TweetForTaiwan活動

快訊／金正恩「神隱超過20天」公開現身　參加工廠竣工儀式

勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

Max一家四口「最愛姐姐」　吳尊哭哭：你不愛爸爸媽媽

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

呼籲在家防疫！網紅再玩角色扮演 翻唱迪士尼主題曲成防疫歌Part2

「Oh My Girl」勝熙模仿《認哥》成員太像惹～　連希澈都讚嘆：活到現在第一次看到

引擎蓋拉出取暖貓「險變肉醬」　隔天再躲一次...苦主霸氣收編

老媽急call老爸「到捷運站等迎接」 歐告看見秒超嗨狂奔：等好久惹！

照片曝光！金正恩燦笑現身出席工廠剪綵　金與正陪身旁

金正恩現身闢謠？北韓報導沒公開照片　川普回「這句話」疑有內幕

白宮美女發言人亮相！砲轟WHO明顯偏好中國　忽視台灣示警

美批准瑞德西韋緊急使用　治療冠狀病毒疾病患者

法匹拉韋被看好可抗病毒　日本無償供43國

全球333萬確診、23萬死　法國死亡數創5週來單日新低

紐時：蔡英文總統決策果斷　「真正的領袖在危機時嶄露鋒芒」

美中關係緊繃和財報利空　美股重挫622點

美駐聯代表團酸「聯合國拒絕台灣有辱自身原則」　發起#TweetForTaiwan活動

快訊／金正恩「神隱超過20天」公開現身　參加工廠竣工儀式

照片曝光！金正恩燦笑現身出席工廠剪綵　金與正陪身旁

「14歲生日快樂！」　Kobe愛妻發文紀念Gigi：永遠是我靈魂一部分

高雄驚現400面「挺韓廣告」！　市民實名支持：清廉好市長韓國瑜

18禁女主播被「柯男」解鎖！鹹聊4小時揭身分：要跟妳老公說嗎　索10萬封口費

《大力士》真人版電影開拍！　網敲碗雷神、超人演「海格力斯」

「台塑30億金孫」近況曝光！　麻衣罕見PO 6歲兒正面照…粉絲看哭：想妳

金正恩現身闢謠？北韓報導沒公開照片　川普回「這句話」疑有內幕

Lisa把大家驚呆的20吋細腰　公開「健身菜單」4動作，做完超有感

新冠疫情好焦慮　5對策有效緩解

親密照曝…火熱到激凸！班艾佛列克認愛龐德女郎　網Zoom in羞了：美胸冒出1點

忘了鎖！凌晨「恐怖賊闖小孩房」一調監視器家人怕爆：太恐怖

國際熱門新聞

即／神隱超過20天　金正恩公開活動現身

脫北議員：「99%確定」金正恩上周已腦死

男持刀闖入！澳商場多人受傷　警開2槍擊斃

「週末宣布金正恩死訊」脫北議員爆：將由幼子接班

遭遇風暴也要相信金正恩！北韓官媒暗示重要訊息

印度男外出採買　返家身邊「多個美嬌娘」　

慎入！烏克蘭女全裸逛街　手裡拿著人頭

巨鱷攻擊　他剖魚肚驚見好友斷頭

印度宣布：4日起全國封鎖再延長2周

替嬰取名「新冠病毒」　父：記住女兒誕生的幸福

美前陸軍副參謀長：白宮隱匿金正恩內情

金正恩將現身了！情報人士揭神隱關鍵

紐時：蔡英文總統決策果斷　台灣防疫有目共睹

譚德塞：新冠疫情維持國際公衛緊急事件

更多熱門

相關新聞

美中關係緊繃和財報利空　美股重挫622點

美中關係緊繃和財報利空　美股重挫622點

美中針對冠狀病毒疾病相互指責，導致雙方關係緊繃，加上亞馬遜（Amazon）、埃克森美孚公司（Exxon Mobil）等企業財報令人失望，美股今天重挫。

即／神隱超過20天　金正恩公開活動現身

即／神隱超過20天　金正恩公開活動現身

國安局長曝金正恩生病　退將：問題很大

國安局長曝金正恩生病　退將：問題很大

美國批准對菲律賓出售12架「攻擊直升機」

美國批准對菲律賓出售12架「攻擊直升機」

遭控性侵女助理「伸手入裙」　拜登首回應

遭控性侵女助理「伸手入裙」　拜登首回應

關鍵字：

北韓金正恩金與正川普日韓要聞北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／神隱超過20天　金正恩公開活動現身

脫北議員：「99%確定」金正恩上周已腦死

愷樂道歉文「～」爆背後別有目的！

姓名有「玲、婷、豪」購AirPods耳機價格省888元

獨／周杰倫「Mr.J」餐廳無預警宣告歇業！

《夫婦》金喜愛身價上億CEO夫被捕！結婚24年爆危機

男持刀闖入！澳商場多人受傷　警開2槍擊斃

40多名抗疫醫護被裁員　還要寫自願辭職書

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

台南國家隊賣110萬片假口罩　海撈千萬

殺警案判無罪　法官卓春慧回應了

酒後與男友爭吵　女子頂樓咆哮後墜落

謝承均緊抱曾莞婷親口認「我的老婆」❤！

國家級警報擋客！五一連假最長排隊人潮..9人香腸攤

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

更多

最夯影音

更多
勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」
5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬

5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

Max一家四口「最愛姐姐」　吳尊哭哭：你不愛爸爸媽媽

Max一家四口「最愛姐姐」　吳尊哭哭：你不愛爸爸媽媽

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面