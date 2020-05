金正恩現身照片曝光！燦笑出席工廠剪綵　金與正陪身旁

▲北韓領導人金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式,打破「病危說」。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

北韓官媒朝中社2日公開領導人金正恩1日出席順天磷肥工廠竣工儀式剪綵的畫面,可見坐在典禮台上的他露出燦爛笑容,一旁就坐著胞妹、勞動黨第一副部長金與正。

報導指出,金正恩於1日勞動節當日出席順天磷肥工廠竣工典禮,參與剪綵儀式,強調磷肥工廠完工是照告勞動黨第七屆中央委員會第五次全體會議後的首個成果,也是北韓化學工業邁入新階段的重要契機,現場人士還高呼萬歲,而金正恩則是揮手向群眾致意。

NEW photos of Kim Jong Un:



KJU was reported to have attended a ribbon cutting event at the Sunchon fertilizer factory to mark May 1’s International Labor Day, making it his first public appearance in state media in 21 days. https://t.co/LAeDR8b2DE pic.twitter.com/0FBVlUWgZF — NK NEWS (@nknewsorg) May 1, 2020

這是金正恩半年內第二度造訪順天磷肥工廠,包括金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正,勞動黨副委員長樸奉珠、金德訓、樸泰成,以及黨第一副部長趙勇元等人全都陪同出席。

此前,北韓媒體《朝鮮中央廣播電台》也報導金正恩現身的消息,但只有聲音,並沒有照片。

Kim Yo Jong, Kim Jong Un's sister and one of people mentioned to take over when people thought Kim Jong Un might be dead or incapacitated, is pictured sitting next to him. pic.twitter.com/YAZjWkquIV — Martyn Williams (@martyn_williams) May 1, 2020



Kim Jong Un's reappearance led the 6am news on Korean Central Radio. Here's the best recording I got (with black video because Twitter won't let me upload audio only) pic.twitter.com/LNYWmywgvd — Martyn Williams (@martyn_williams) May 1, 2020

►我沒有遲到,是時間遲到了!