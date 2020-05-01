快訊／殺警無罪「50萬交保」　台南高分院裁定撤銷

▲台南高分院合議庭以嘉義地院裁定未斟酌審認精神衛生法等部分，裁定撤銷原裁定發回更裁。（圖／記者林悅攝）



記者柯振中、林悅／台南報導

鐵路警察李承翰2019年7月上火車處理票務糾紛，竟遭逃票的鄭姓男子持刀捅死，引起社會議論。鄭男近日獲判無罪，且可以50萬元交保，更是讓許多人感到憤怒。嘉義地檢署對判決感到不服，提出抗告，台南高分院隨後裁定撤銷交保，將案子發回嘉義地院。

台南高分院1日遊審判長吳勇輝、陪席法官吳錦佳、受命法官周紹武審理這起案件，經過審理後撤銷原先裁定，發回嘉義地方法院更裁。

合議庭上討論，原裁定以被告告業經諭知無罪為由，裁定准被告以50萬元具保停止羈押，但按照《刑事訴訟法》第316條規定，羈押的被告若被諭知無罪、免訴、免刑、緩刑、、罰金或易以訓誡或第三百零三條第三款、第四款不受理之判決者，視為撤銷羈押，但若還在上訴期間、上訴中，得命令具保、責付或限制住居，若不能具保、責付或限制住居，而有必要情形者，並得繼續羈押之。

合議庭認為，鄭男在大眾工具上持刀殺警，因而被起訴，依照原判決所認定的犯罪事實，鄭男也沒有其他意見，法官僅僅因為鄭男缺乏責任能力，就判無罪，但鄭男是否符合《精神衛生法》第41條中規定有「傷害他人或自己或有傷害之虞」的嚴重病人？又是否要依照條文規定，替被告辦理住院治療？

合議庭指出，判決是否又能與《刑事訴訟法》第116條之2的規定依同合併執行？凡此種種，均有於裁定命被告具保之同時，併予審酌之必要。因此，檢察官指摘原裁定未斟酌審認《精神衛生法》及《刑事訴訟法》第116條之2等相關規定部分，合議庭認為，應由台南高分院撤回原裁定，發回嘉義地院進行調查，由嘉義地院更改為適當裁定。

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