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台南國際交流獲善意回應　日本友誼市回贈農特產支持黃偉哲疫情期間物產交流

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▲台南市長黃偉哲疫情期間物產交流，獲得日本友誼市首長善意回贈農特產品聯繫友誼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲疫情期間物產交流，獲得日本友誼市首長善意回贈農特產品聯繫友誼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲日前寄出多箱「台南好麵」給海外友誼市、姐妹市首長品嚐，除關心當地疫情之外，也希望與海外友人聯繫不因疫情而中斷，這份心意陸續獲得海外首長們的善意回饋。

除日本青森縣知事三村申吾親筆信大力讚揚台南好麵美味之外，日本富士宮市、仙台市、弘前市、日光市、山形市及美國蒙特利市等接連回信致意，日本的弘前市長櫻田宏、山形市長佐藤孝弘，更分別送上用弘前產蘋果做成的點心及山形酒廠釀造的日本酒等當地特產，響應黃偉哲市長的農特產交流方針。

▲台南市長黃偉哲疫情期間物產交流，獲得日本友誼市首長善意回贈農特產品聯繫友誼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

日本弘前市長櫻田宏表示，雖然該市尚未出現感染案例，但為了降低市民感染風險，取消了春季的「弘前櫻花節」與夏季的「弘前餒菩噠節」(弘前睡魔祭)，盡最大努力採取應對措施防止疫情擴散；櫻田市長認為，在全球疫情獲得控制前人員上的往來很難實現，但可透過積極開展物產交流加深相互理解，因此隨信附上用弘前市特產的蘋果做成的點心、水果茶及蘋果乾請黃偉哲市長品嚐。

▲台南市長黃偉哲疫情期間物產交流，獲得日本友誼市首長善意回贈農特產品聯繫友誼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，一直以來大力支持台南市的日本山形市長佐藤孝弘，自2017年起每年11月台南國際旅展期間皆親自率團來訪，去年更特地組了60人的大規模市民參訪團到台南來交流，今年一月亦派遣副議長長谷川幸司率領當地中學生棒球隊聯軍到台南參加巨人杯，與台南的交流可說是非常積極。佐藤孝弘市長於來信中俏皮的表示，「讓我們以各種形式進行心靈上的交流吧！」，並送上山形特產的日本酒請黃偉哲市長品嚐。

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