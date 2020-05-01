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台南市社會局攜手中國人壽推動微型保險　近8500名弱勢民眾受惠

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▲台南市社會局與中國人壽保險一同推動微型保險方案，對年滿15足歲至70歲的低收入戶民眾，提供每位為期1年，投保金額為30萬元的微型保險。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市社會局與中國人壽保險一同推動微型保險方案，對年滿15足歲至70歲的低收入戶民眾，提供每位為期1年，投保金額為30萬元的微型保險。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府與中國人壽保險自3月份起合作辦理微型保險方案，主動為台年滿15足歲至70歲的低收入戶民眾辦理投保，提供為期1年投保金額30萬元的微型保險，將近有8500名經濟弱勢者受惠，市府感謝中國人壽善盡社會責任，協助政府建立更健全的社會安全機制，使弱勢民眾能在遭遇意外時得到基本保險保障。

黃偉哲市長施政理念以「關懷弱勢優先」，社會局與中國人壽保險一同推動微型保險方案，針對轄內年滿15足歲至70歲的低收入戶民眾，提供每位為期1年，投保金額為30萬元的微型保險，萬一因意外事故傷害、失能或身故，可獲得最高30萬元理賠金，讓弱勢民眾可以在無需擔憂保費來源的前提下，擁有基本的意外保障。

社會局指出，弱勢民眾往往為了生計奔波而無暇辦理投保，為了讓弱勢民眾獲得更友善的保險服務，中國人壽保險同意捐贈保費，由市府提供符合名冊給中國人壽核保後納保，簡便投保流程，讓南市的經濟弱勢家庭獲得直接的人身風險保障，與市府共同編織更綿密的社會安全網。

黃偉哲市長表示「不怕一萬，只怕萬一」，弱勢民眾生活不易，市府主動為弱勢民眾投保微型保險，保障弱勢民眾不致因意外發生死亡或失能等事故，使家庭或個人頓時陷入困境，藉由基本保障與經濟支持，來協助改善生活環境，透過保險制度建構健全的社會安全網，也感謝中國人壽捐助保費，一同為弱勢民眾撐起風險保護罩。民眾若對「微型保險」有任何疑問，可撥打06-2995686洽詢社會局社會救助科。

社會局與中國人壽保險一同推動微型保險方案，針對轄內年滿15足歲至70歲的低收入戶民眾，提供每位為期1年，投保金額為30萬元的微型保險，萬一因意外事故傷害、失能或身故，可獲得最高30萬元理賠金，讓弱勢民眾可以在無需擔憂保費來源的前提下，擁有基本的意外保障。

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