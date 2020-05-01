1968打趴台南觀光？29處景點列名「全綠燈」　尖山埤最慘僅11人「觀光」

▲烏山頭風景區、虎頭埤風景區等等觀光景點人潮都不如預期，1968APP人潮都顯示「正常」的綠燈 。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

51連假首日，台南市著名光景點並未湧入人潮，各風景區遊客未如預期，甚至比以往假日的人還少，修正後的1968APP，顯示台南市各大景點人潮全部是正常的「綠燈」，台南市政府之前擔心人潮被「嚇走」，特針對29個景點舉辦戴口罩打卡贈送古蹟限定商品來刺激人氣，但似乎沒有預期效果。

請繼續往下閱讀...

這次台南市被列入交通部公告之29處景點有：關子嶺、頑皮世界野生動物園、德元埤荷蘭村、尖山埤江南渡假村、學甲慈濟宮中正商圈、烏山頭水庫、湖境會館、安西夜市、善化夜市、虎頭埤風景區、國宅夜市、同安夜市、復華夜市、文賢商圈花園夜市、赤崁樓、永樂市場、水仙宮市場、台南中正海安商圈、公有零售市場保安市場、小北觀光夜市、樺谷夜市、武聖夜市、小北成功夜市、安平老街（延平老街）、安平漁港、安平劍獅假日夜市、大東夜市、十鼓仁糖文創園區及奇美博物館。

51連假首日，台南市著名觀光景點都未見大批人潮，比起清明連假的盛況，可說「差很大」，1968APP，顯示台南市各大景點人潮全部是正常的「綠燈」，可見被列入的觀光景點都沒什麼有人潮。

據台南市觀旅局1日上午統計指標性觀光景點開園至上午10時的入園人數：關子嶺風景區185人、烏山頭水庫風景區41人、虎頭埤風景區417人、尖山埤風景區11人、頑皮世界40人、德元埤6人、赤崁樓78人、安平古堡36人、奇美博物館32人…。其中入園人數最多的虎頭埤風景區，預估今日一整天入園人數想破千都難！

有民眾指出，這可能與之前清明連假之國家警訊通報有關，因為去的人都接到警示簡訊，都被要求自主健康管理14天，還要通報公司列管非常麻煩，這次51連假如果去被列管的景點玩，萬一再發生上次警示簡訊情況，豈不自找麻煩，乾脆不要去這些景點，去沒「列管」的景點玩也可以。

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫