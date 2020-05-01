　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1968打趴台南觀光？29處景點列名「全綠燈」　尖山埤最慘僅11人「觀光」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲烏山頭風景區、虎頭埤風景區等等觀光景點人潮都不如預期，1968APP人潮都顯示「正常」的綠燈 。（圖／記者林悅翻攝）

▲烏山頭風景區、虎頭埤風景區等等觀光景點人潮都不如預期，1968APP人潮都顯示「正常」的綠燈 。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

51連假首日，台南市著名光景點並未湧入人潮，各風景區遊客未如預期，甚至比以往假日的人還少，修正後的1968APP，顯示台南市各大景點人潮全部是正常的「綠燈」，台南市政府之前擔心人潮被「嚇走」，特針對29個景點舉辦戴口罩打卡贈送古蹟限定商品來刺激人氣，但似乎沒有預期效果。

▲烏山頭風景區、虎頭埤風景區等等觀光景點人潮都不如預期，1968APP人潮都顯示「正常」的綠燈 。（圖／記者林悅翻攝）

請繼續往下閱讀...

這次台南市被列入交通部公告之29處景點有：關子嶺、頑皮世界野生動物園、德元埤荷蘭村、尖山埤江南渡假村、學甲慈濟宮中正商圈、烏山頭水庫、湖境會館、安西夜市、善化夜市、虎頭埤風景區、國宅夜市、同安夜市、復華夜市、文賢商圈花園夜市、赤崁樓、永樂市場、水仙宮市場、台南中正海安商圈、公有零售市場保安市場、小北觀光夜市、樺谷夜市、武聖夜市、小北成功夜市、安平老街（延平老街）、安平漁港、安平劍獅假日夜市、大東夜市、十鼓仁糖文創園區及奇美博物館。

▲烏山頭風景區、虎頭埤風景區等等觀光景點人潮都不如預期，1968APP人潮都顯示「正常」的綠燈 。（圖／記者林悅翻攝）▲烏山頭風景區、虎頭埤風景區等等觀光景點人潮都不如預期，1968APP人潮都顯示「正常」的綠燈 。（圖／記者林悅翻攝）

51連假首日，台南市著名觀光景點都未見大批人潮，比起清明連假的盛況，可說「差很大」，1968APP，顯示台南市各大景點人潮全部是正常的「綠燈」，可見被列入的觀光景點都沒什麼有人潮。

▲烏山頭風景區、虎頭埤風景區等等觀光景點人潮都不如預期，1968APP人潮都顯示「正常」的綠燈 。（圖／記者林悅翻攝）▲烏山頭風景區、虎頭埤風景區等等觀光景點人潮都不如預期，1968APP人潮都顯示「正常」的綠燈 。（圖／記者林悅翻攝）

據台南市觀旅局1日上午統計指標性觀光景點開園至上午10時的入園人數：關子嶺風景區185人、烏山頭水庫風景區41人、虎頭埤風景區417人、尖山埤風景區11人、頑皮世界40人、德元埤6人、赤崁樓78人、安平古堡36人、奇美博物館32人…。其中入園人數最多的虎頭埤風景區，預估今日一整天入園人數想破千都難！

有民眾指出，這可能與之前清明連假之國家警訊通報有關，因為去的人都接到警示簡訊，都被要求自主健康管理14天，還要通報公司列管非常麻煩，這次51連假如果去被列管的景點玩，萬一再發生上次警示簡訊情況，豈不自找麻煩，乾脆不要去這些景點，去沒「列管」的景點玩也可以。

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫

ET快訊
本土劇美魔女認了新戀情！　帥男友竟是「清皇族後裔」
99％確定！議員爆「金正恩上周腦死」：中國已派代表團
中職將可以開放觀眾入場！　統一出入口、座位分散
國道塞爆！醫傻開2hrs：好厭世…一路目睹「浪費口罩行徑」爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超扯！軍事重地也被1968列熱門景點　台東猴子山急改小野柳風景區

1968打趴台南觀光？29處景點列名「全綠燈」　尖山埤最慘僅11人「觀光」

竹科爸媽就愛這一間「國一新生爆量358人」　他曝：買房7年以上才有機會

國軍收訊息...不到24小時「假期無罩bug解決了」　陳時中神級效率被讚爆

中醫稱舌相可判定新冠肺炎？　張上淳否定：單用表徵無法百分百證實

不用假人了？職棒將開放觀眾入場：統一出入口、座位分散

快訊／宜蘭地震芮氏規模3.5！南澳最大震度4級

連六天零確診⋯記者會16分鐘結束！陳時中笑稱：今天真的「很假日」

醫院探病禁令有望鬆綁！陳時中：擬從「這類人」先開放

連6天+0「記者會擺6顆大西瓜」陳時中被封最強業配王：無心插柳

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

公車上「脫口罩抬槓」司機勸不聽 老婦怒罵三字經、持傘襲警遭逮捕

陸元琪女兒遭男師「偷拍扯傷」不敢上學　兒子考上大學報喜？...聯絡不上爸爸袁惟仁

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

易烊千璽溫暖嗓《後來》好治癒　直播唱《你曾是少年》送給職場年輕人

超扯！軍事重地也被1968列熱門景點　台東猴子山急改小野柳風景區

1968打趴台南觀光？29處景點列名「全綠燈」　尖山埤最慘僅11人「觀光」

竹科爸媽就愛這一間「國一新生爆量358人」　他曝：買房7年以上才有機會

國軍收訊息...不到24小時「假期無罩bug解決了」　陳時中神級效率被讚爆

中醫稱舌相可判定新冠肺炎？　張上淳否定：單用表徵無法百分百證實

不用假人了？職棒將開放觀眾入場：統一出入口、座位分散

快訊／宜蘭地震芮氏規模3.5！南澳最大震度4級

連六天零確診⋯記者會16分鐘結束！陳時中笑稱：今天真的「很假日」

醫院探病禁令有望鬆綁！陳時中：擬從「這類人」先開放

連6天+0「記者會擺6顆大西瓜」陳時中被封最強業配王：無心插柳

還想吃潔牙骨...屁孩汪爬哥哥背上「啃頭皮」　被抓包秒開無辜模式

《桃園限定》水利會員工疫期生態觀摩活動　採員工一人一埤塘踏青趣

李銘順「差點過勞」竟是兒子害的！　半夜起身眼前突一片黑

中職／初步開放多少觀眾進場？　防疫規定約是250人

超扯！軍事重地也被1968列熱門景點　台東猴子山急改小野柳風景區

日本博報堂完成收購格威傳媒　斥資25億要打國際盃

疫情衝擊百業哀！饒慶鈴送休閒農場超大禮　爭取獎勵金570萬

「最快週末宣布金正恩死訊！」　脫北議員爆：可能由幼子接班

1968打趴台南觀光？29處景點列名「全綠燈」　尖山埤最慘僅11人「觀光」

墊底苦練翻身　陸「女槍王」狙擊賽狂電第二名23分

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

生活熱門新聞

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

買嵜吐司拿到120個果醬　一攤收據傻了

下半身不設防　長腿正妹搭捷運春光全都露

車潮湧現！醫傻開2hrs：塞得好厭世…目睹「浪費口罩行徑」爆氣了

軍艦士兵哈啾一下染新冠　「舌相」竟透露病毒蹤跡

徵男優「空幹30秒」　Swag直播主挑戰法律極限

快訊／刺殺鐵路警無罪！廢死聯盟4連發文：逆風很辛苦啊

金正恩生死？歷史學家：這3人知真相

女抱怨　母硬破門「幫20多歲弟洗澡」

即／國三2車衝撞分隔島　三鶯段嚴重紫爆

五一連假天氣攻略！2縣市熱飆36°C

命理師揭金正恩生死：應氣數已盡

作品爆抄襲「仍獲正取資格」　北藝大回應了

iPhone 6S→新一代SE！他用2天曝滿意心得

更多熱門

相關新聞

軍事重地也列熱門景點　台東猴子山急改小野柳風景區

軍事重地也列熱門景點　台東猴子山急改小野柳風景區

交通部結合中華電信利用基地台開發人潮警示1968 APP，台東猴子山是其中一處，卻引來台東民眾狂批：太扯！猴子山是軍事重地，怎可能有遊客？因此系統資訊在1日早上11點已改為小野柳風景區周邊。

大億麗緻酒店終止營運市府協j助後續處理

大億麗緻酒店終止營運市府協j助後續處理

5零衝武嶺！打卡拍照塞爆停車場

5零衝武嶺！打卡拍照塞爆停車場

台南市社會局推動微型保險

台南市社會局推動微型保險

台南大億麗緻酒店要熄燈黃偉哲希望有轉圜

台南大億麗緻酒店要熄燈黃偉哲希望有轉圜

關鍵字：

台南51連假觀光景點人潮

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

周揚青閨密驚人背景起底！

酒國名花：愷樂就是個快樂小三！

5G iPhone12新機售價最新爆料！　5.4吋版2萬元有找

焦凡凡爆退出「反骨」！同框酷炫哽咽：吵架了

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

即／俄羅斯總理確診　染新冠病毒

忍住不上床就有300萬入袋！

慎入！烏克蘭女全裸逛街　手裡拿著人頭

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

金正恩將現身了！情報人士揭神隱關鍵

大馬網紅「私訊搭訕羅志祥」對話曝光！

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

周揚青首露臉：我好像瘦了！毀滅分手羅志祥7天曬甜笑

鎮停車場工地坍塌　清晨發現女工身影

更多

最夯影音

更多
大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」
喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面