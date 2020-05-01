不用假人了？職棒將開放觀眾入場：統一出入口、座位分散

▲日前中華職棒開幕戰閉門開打，樂天球團準備模特兒假人加油團應援。（圖／記者林敬旻攝）

記者林育綾／台北報導

國內連續6天零確診，維持429例個案！中央流行疫情指揮中心今（1）日也表示，目前已跟職棒聯盟初步討論，會逐步增加觀眾入場人數，以統一出入口、座位分散在看台各區的安排，上午交換意見後已請他們彙整，在下班前回報指揮中心，請地方提供意見後再做定案。

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▲中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內無新增病例，連續6天零確診個案。（圖／ETtoday攝影中心攝）



中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內無新增病例，國內個案維持429例，也是國內連續19天沒有新增本土個案。指揮中心表示，連假期間民眾除可參考1968熱點，避開人潮，也依然請民眾戴口罩、勤洗手、維持社交距離，在無法維持狀況下必須戴口罩等措施。

在疫情趨緩下，餐廳、文化或體育相關場域及活動，是否將實行實名制或有進一步明確指引？指揮官陳時中表示，實名制最大的意義是當有狀況發生時，能夠及時匡列、及時管制，讓疫調效率增高。

指揮中心副指揮官陳宗彥則說，在餐廳和體育的部分，上午有和相關部會討論，目前職棒將會逐步增加觀眾入場人數，初步是以統一出入口、座位分散在看台各地等方式，上午大家做過意見交換，也請他們今天下班前將相關意見彙整，回報指揮中心，再請地方提供意見，最後再做定案。