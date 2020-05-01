影／五一連假出遊人流可控！僅「高山景點」遊客多　太魯閣、武嶺訂房滿

記者李宜秦／台北報導

今天是五一連假首日，各地出遊人潮頗多，國5壅塞紫爆。指揮中心表示，僅高山地區景點旅館訂房率較高，原因則是房間數較少，才相對訂房率高。至於高公局1968 APP也有持續精進，不斷增減相關景區熱點。

▲五一連假，國道湧現出遊車潮（圖／翻攝1968高速公路網站）

請繼續往下閱讀...

▲1968app中午顯示陽明山竹子湖人多。（圖／翻攝1968高速公路網站）

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，這幾天訂房除了太魯閣、武嶺等高山景點外，訂房率都還在可接受範圍，這幾個高山景點房間數本來就少，才比較滿，部分飯店會依據訂房率，入住人數較多會採取集中、套餐供應、分流等措施，預先詢問客人何時用餐，適度安排客人用餐時間分流。

指揮中心指揮官陳時中表示，人多、住宿率高不反對，但要注意分流與個人衛生健康維護，做好管理就不會有問題。

陳時中表示，很多管制都會以實名制方式進行，若有狀況的時候就能即時匡列管制。陳宗彥表示，景區熱點一直有調整變化，持續搜集相關資訊增減。

陳宗彥表示，鬆綁體育活動、餐廳部分，則有跟相關部會討論，職棒聯盟會逐步增加入場人數，統一出入口，座位安排分散看台各地。今早是意見交流，已要求各部會彙整資料，再做最後決定。