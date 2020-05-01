上任一年連遇兩大罷工！林佳龍「勞動節感觸良多」再搬口頭禪

▲林佳龍強調勞資一體才能度過難關。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

今日是勞動節，交通部長林佳龍上任以來，面臨兩次航空業罷工，他感觸良多地表示，員工是每個團隊最重要的資產，再度搬出「口頭禪」，強調「勞資一體、善待彼此」，尤其目前面臨疫情衝擊，勞資更需要合作，才可在危機時度過難關。

林佳龍在臉書發文表示，上任一年多來，交通部共同面對一次又一次勞資關係的挑戰，包含華航機師罷工、長榮空服員罷工、中華郵政同工不同酬、台鐵員工爭取津貼，他表示，有些是改善福利，也一起解決爭議已久的陳年舊案。

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▲長榮空服員罷工。（資料照／記者林敬旻攝）

林佳龍表示，華航機師去年1月罷工，關係緊張；如今願意共體時艱，減薪15%-25%，攜手挺過寒冬。從關係惡劣到協商典範，是大家共同努力最成功的案例。

林佳龍指出，中華郵政新舊制員工存在同工不同酬的問題，交通部爭取調薪1%-3%，縮減待遇落差。交通部也促使中華電信為基層調薪，敦促桃機修改退休金計算方式，不讓員工有「做越久、領越少」的奇怪現象。

林佳龍表示，為了解決台鐵人才斷層問題，交通部替台鐵員工爭取比照公務員享有結婚生育津貼；港公司基層人員底薪也上調。

感觸良多的林佳龍搬出口頭禪表示，「勞資一體、善待彼此」員工是每個團隊最重要的資產，唯有營造和諧的勞資、夥伴關係，才能凝聚向心力，提高團隊的競爭力，在危機時期度過難