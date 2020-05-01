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SWAG亂象！　正妹「小豬哏」徵男優：能空幹30秒以上加分

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Swag採封閉的付費會員制，情色不設防讓警方也難管。圖非當事人。（翻攝自Swag臉書）

▲Swag採封閉的付費會員制，情色不設防讓警方也難管。圖非當事人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊日前踢爆付費網路聊天平台《Swag》成情色溫床，有許多直播主模仿日本A片企劃，拍攝一系列真槍實彈的淫片，後來有網友將多支情色片翻攝外流，導致直播主「夢夢」等人揚言提告。

然而，目前又出現Swag直播主公開在臉書上「徵男優」，還變本加厲結合男星羅志祥醜聞的哏，應徵者必須擁有「空幹30秒」「喜歡多人運動」等條件，尺度相當誇張、大膽。

請繼續往下閱讀...

29日《Swag》平台直播主在臉書發布一則貼文，指30日要徵求2名與她一起演對手戲的男優，開宗明義引用醜聞纏身的男星羅志祥的歌曲《精舞門》的歌詞「i wanna know 你行不行」，要求附上「自我介紹」「生活照」「武器照」等條件。

聊天平台Swag成情色溫床，有女直播主公然徵求男優拍片，行徑大膽。（翻攝自臉書）

該名直播主還提到，如果應徵者有「作品」能參考最好，更要求「硬、大、持久、健談不怯場」，甚至加碼能「空幹30秒」「喜歡多人運動」，直言符合這些條件的人，歡迎來報名，絲毫不擔心涉及任何法律問題。

由於《Swag》屬於封閉的會員制，所以讓裡頭的直播主更加肆無忌憚，已經成為台灣本土最大的情色片商。更諷刺的是，警方對於這樣的亂象幾乎無法可管，導致業者和直播主們日漸囂張，尺度完全不設限。

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