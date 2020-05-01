4歲女童大便在尿布！　遭繼母「拽頭撞門」狂抖翻白眼...共犯生父是館長

▲黑龍江4歲女童被虐打全身是傷。（圖／翻攝自南方都市報微博）

記者劉亭／綜合報導

黑龍江一名4歲女童小茜多次遭到親生父親和繼母虐打，4月23日小茜因為在紙尿褲裡大便，頭被重重往廁所門框、門板撞擊，造成她渾身發抖、翻白眼。事情曝光後，小茜的爸爸被發現是一家跆拳道館館長，家長們紛紛要求退費。

綜合陸媒報導，小茜個性活潑、愛漂亮、淘氣，有時大小便還不能自理，父母於2018年離婚後，原本都跟爺爺奶奶居住，父親于某龍與曲某2019年結婚後，2020年1月被爸爸接回建三江創業農場居住，但這也成為惡夢的開端。

▲女童模樣可愛。（圖／翻攝自紅星新聞）

于某龍在當地經營著一家名為「XXXX武道教育」的跆拳道道館。4月28日小茜被虐打的照片在網路上流傳開來，小茜的額頭和肚子上佈滿傷痕，嘴唇及面部多處破損。于某龍曾否認有打孩子，聲稱動手的是老婆，但仍有許多家長要求退費。

生母張悅表示，離婚時雖然有爭撫養權，但法院根據生活環境等判給了生父于某，又因為疫情的關係，已經4個多月沒有見過女兒，在微信上看見照片，才知道女兒已經住院，趕到醫院後已經哭到沒有眼淚，「小茜有燙的傷、脖子上被摳的傷、臉上也全是傷疤」，這是發生在生父眼皮底下的毆打。

▲繼母曾嗆聲「我好好的呢」。（圖／翻攝自微博）

多位鄰居也指出，小茜曾因為犯了錯，不准進屋子裡而痛哭，隔了2層樓都聽得到，爸爸不可能不知道，「咱們都天天能看到，孩子那樣能不知道嗎？」「我有天晚上聽到孩子哭，以為誰家正常管孩子，誰知道是這樣的虐待？」

據警方通報，30歲曲某不滿小茜大小便不能自理，多次用拳頭毆打、用開水燙、抓住被害人頭髮向牆上撞。4月23日早晨6時許，小茜被發現大便在尿布裡，再度被痛毆，因為她渾身發抖、翻白眼，在于某龍回家後兩人才將她送醫。

法醫初步鑑定，小茜因機械性外力作用致硬膜下血腫伴腦受壓症狀，和身體跡象屬重傷二級，雙側鼻骨骨折屬輕傷二級，體表擦傷、咬傷致皮膚毀損、體表燙傷、面部軟組織傷口、左下中切牙冠折屬輕微傷。

除了曲某動手之外，親生父親于某也曾在管教時，用手、電線、笤帚毆打小茜。目前建三江人民檢察院已經提前介入該案件。犯罪嫌疑人曲某某、于某龍因涉嫌故意傷害罪，已被黑龍江省墾區公安局建三江分局刑事拘留。

▲生父、繼母現場指認。（圖／翻攝自新京報）

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