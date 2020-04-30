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點名「黑龍江」排查漏洞！習近平：防疫這根弦必繃緊　絕不能前功盡棄

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▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲習近平。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎全球疫情案例不斷上修，但隨著湖北省、武漢市解除封鎖後，大陸國家主席習近平昨（29）日大讚，在黨中央堅強領導下，湖北、武漢保衛戰取得決定性成果，全國疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果。同時值得注意的是，習近平罕見在會上點名黑龍江省要加強防控措施、北京市要繼續落實重點防控任務。

中共中央政治局常務委員會昨（29）日召開會議，習近平主持會議表示，境外疫情暴發增長態勢仍在持續，「我國外防輸入壓力持續加大，國內防止疫情反彈的複雜性也在增加，因此防控這根弦必須時刻繃緊，決不能前功盡棄。」

他點名黑龍江省要完善和加強防控工作措施，抓緊排查漏洞、補齊短板，特別是加強醫院感染防控，全力以赴做好醫療救治；湖北省和武漢市要繼續加強社區防控，完善應急預案，加強對治愈患者的關心和幫助；北京市要繼續落實重點防控任務；「五一」期間要做好交通工具場站消毒通風等工作，加強景區疫情防控。要有序推進學校復學復課，壓實學校主體責任，確保師生身心健康。

會議還指出，在疫情防控中，湖北省特別是武漢市人民作出了很大貢獻，付出了很大犧牲，經濟社會發展和民生保障面臨的困難較大，因此中共中央研究確定了「支持湖北省經濟社會發展一攬子政策」，從財政稅收、金融信貸、投資外貿等方面明確了具體措施。

最後，會議還強調，湖北省各級黨委和政府要在常態化疫情防控前提下，加快恢復生產生活正常秩序，紮實做好「六穩」工作及落實「六保」任務，並要啟動一批重大項目，加快傳統基礎設施和5G、人工智慧等新型基礎設施建設。

▲武漢肺炎,新型冠狀病毒,習近平。（圖／路透）

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