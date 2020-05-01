4月6成本土確診來自黑龍江　衛健委：聚集性疫情影響惡劣

▲大陸國家衛健委發言人米鋒。（圖／取自央視）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家衛健委發言人米鋒今天下午在發布會上，指出2020年4月份，共報告新增本土新冠肺炎確診131例，其中有超過60%來自黑龍江本土聚集性疫情。按照衛健委稍早通報說法，此類與輸入病例關聯的本土聚集性疫情，持續時間長，感染病例多，社會影響惡劣，「給鞏固來之不易的疫情防控成果帶來新的壓力。」

米鋒指出，未來要進一步提升核酸檢測能力，加強醫院感染防控，提高外防輸入、內防反彈舉措的針對性和有效性。另4月份共報告新增境外輸入確診病例864例，已有超過1千例治愈出院。

▲黑龍江中俄邊境疫情嚴峻。（圖／路透社）

據了解，截至4月30日0—24時，大陸31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例中，6例為境外輸入病例(上海5例，福建1例)，6例為本土病例(黑龍江5例，內蒙古1例)；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為境外輸入疑似病例(均在上海)。

以黑龍江省為例，由於與俄羅斯接壤，在日前爆發較多輸入性疫情後，目前已成為大陸疫情最嚴重的省分，累計120例境外輸入確診病例，在31個省市區中佔比達到3成，並因此造成多個本土關聯病例。目前，黑龍江省累計確診病例558例，現有確診74例，無症狀感染者27例。

▲大陸國務院聯防聯控機制5月1日召開新聞發布會。（圖／取自人民日報）

對此，中共總書記習近平在29日召開的中共中央政治局常務委員會議上，罕見直接點名疫情重災區黑龍江，指示要完善和加強防控工作措施，抓緊排查漏洞、補齊短板，特別是加強醫院感染防控，全力以赴做好醫療救治。

大陸國務院總理李克強也在30日召開的「中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組」上，表示要做好常態化疫情防控特別是重點地區、重點群體防控，堅決防止疫情反彈。

會議稱，國務院聯防聯控機制將派出督導組，督促指導黑龍江省完善和加強防控工作措施，抓緊排查漏洞、補齊短板，特別是加強醫院感染防控，全力以赴做好醫療救治。

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