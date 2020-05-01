陸日增12確診「上海、黑龍江5+5」　後者剛被習近平點名！

▲隨境外輸入疫情增加，並開始爆發本土關聯疫情後，黑龍江省成為目前中國大陸新冠肺炎的重災區。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

據大陸國家衛健委公告，4月30日0—24時，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例12例，其中境外輸入和本土病例均為6例。值得注意的是，才剛被中共總書記習近平點名的黑龍江，就佔了5個本土新增病例的名額，並且全為發生於牡丹江的境外輸入關聯案例。

事實上，黑龍江省由於與俄羅斯接壤，在日前爆發較多輸入性疫情後，目前已成為大陸疫情最嚴重的省分，累計120例境外輸入確診病例，在31個省市區中佔比達到3成。目前，黑龍江省累計確診病例558例，現有確診74例，無症狀感染者27例。

▲習近平在日前召開的會議上，點名要強化黑龍江的疫情防控。（圖／路透）

習近平曾在29日召開的中共中央政治局常務委員會議上，罕見直接點名疫情重災區黑龍江，指示要完善和加強防控工作措施，抓緊排查漏洞、補齊短板，特別是加強醫院感染防控，全力以赴做好醫療救治。

另以整體來看，衛健委數據顯示，4月30日0—24時，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例中，6例為境外輸入病例(上海5例，福建1例)，6例為本土病例(黑龍江5例，內蒙古1例)；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為境外輸入疑似病例(均在上海)。

上海方面，病例1、病例2為中國籍夫妻，原在巴西生活，4月27日出發經衣索比亞轉機後，28日抵達上海浦東機場，在隔離期間確診；病例3、病例4、病例5則均為從美國留學和旅行返國的中國籍病例。

▲上海在機場對疫情境外輸入的情況加以防範 。（圖／路透社）

在疫情最早爆發點湖北省，則完成「連續5天6個0 」的成績。根據湖北省衛健委通報，截至4月30日24時，湖北已連續5天新增確診病例為0、新增死亡病例為0、現有確診病例為0、重症病例為0、新增疑似病例為0、現有疑似病例為0。

除此之外，大陸31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者25例(無境外輸入)；當日轉為確診病例6例(境外輸入1例)；當日解除醫學觀察36例(境外輸入11例)；尚在醫學觀察無症狀感染者981例(境外輸入115例)。

►偷偷分享少女秘密！