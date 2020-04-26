　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

綏芬河全城被列「重點管控區」　居民限制離開「去哪都要隔離14天」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼黑龍江,綏芬河市,中俄邊境,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲輸入病例大增後，綏芬河口岸已關閉。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸邊境城市綏芬河與俄羅斯接壤，近幾周增加眾多新冠肺炎境外輸入病例。綏芬河官方26日宣布，綏芬河市按照中風險地區管理，全城劃定為重點管控區，嚴格實行「九嚴一保」管控措施，市內人員單獨設置「市內碼」，限制離開本市出行。

綏芬河發出的官方通報提到，離開綏芬河市的居民，須在目的地集中隔離醫學觀察14天並做2次核酸檢測，各出城檢疫站對所有出入人員嚴格執行「兩掃一測一登」（掃碼、掃身份證、測溫、登記）措施。

▼綏芬河位於中俄邊境。

▲▼黑龍江,綏芬河市,中俄邊境,新冠肺炎。（圖／路透社）

通報指出，對於其他中高風險地區、重點管控區人員進入綏芬河市，須集中隔離醫學觀察14天，並做2次核酸檢測，費用自理，若能提供3日內核酸檢測陰性證明的中風險地區短期出行（3日內）人員，可免於集中隔離醫學觀察。

通報還提到，運送生產生活物資等出城貨運司乘人員須嚴格登記、測溫、掃碼後放行，進入綏芬河市的貨運司乘人員，須由貨物接收單位派專車到入城檢疫站交接並引領貨車入城，負責全程管控，監督其做好防控措施，做到當日入城、當日出城，避免接觸其他人員。

根據黑龍江省衛健委通報，綏芬河口岸25日輸入新增無症狀感染者1例，無新增確診病例，無新增疑似病例。

截至4月25日，累計報告綏芬河口岸輸入確診病例380例，治癒出院36例；現有綏芬河口岸輸入無症狀感染者13例，累計解除醫院觀察出院16例；現有疑似病例0例。

▲▼黑龍江,綏芬河市,中俄邊境,新冠肺炎。（圖／路透社）

ET快訊
錢櫃力搏死神驚險畫面曝！他抖喊：我快不行了…急發IG限動SO
錢櫃大火…他曝慘況「緩降機鎖住」！15人擠廁所狂潑水
林森錢櫃大火「5項救命消防設施都關閉」！包商9工人被約談
愷樂道歉約炮羅志祥後...周揚青首發聲1符號曝下一步
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

當當網「夫妻奪權」新高潮！李國慶硬闖公司「搶公章」自稱當選董事長

三毛家屬告大陸節目侵權　「擅改父親信件」千萬網友關注開庭

假貨到處流竄！大陸已查獲「8900萬個假口罩」...高達3.5億人民幣

綏芬河全城被列「重點管控區」　居民限制離開「去哪都要隔離14天」

繼「渴望回歸」後　微信出現全球女性「都想嫁到中國」系列文！

月嫂「拒戴口罩」家中狂咳！　雇主夫妻、嬰兒全中新冠肺炎：她病毒量高3倍

武漢住院新冠肺炎患者「清零」　確診病例「只剩12名」都是輕症

這裡跳下去會不會死...國一妹下秒「自行後仰」墜樓亡！2室友全程目睹

美確診數將破100萬！胡錫進：中國抗疫就是好「有美國那幫菁英哭的」

媽「想捐肝」救28歲癌症兒　醫生看血液報告「臉色一變」：不是親生的！

羅志祥否認「鹹濕私訊撩妹」是他！　呂亞晞出面還原喊告...律師：周揚青可認證！

白化症汪汪天生盲聾...容易受驚嚇 帥爸每天「輕吹喚醒」動作超溫暖 ❤

楊丞琳第一次和《狼人殺》偶像見面超興奮　自曝「不喜歡當狼」...嘻小瓜突cue《狼來了》

周揚青再發聲痛批羅志祥「道德淪喪」　阿翔11年前神預言...網笑炸：五十翔笑百祥

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

老狗家門口走動...遭鄰居潑水驅趕 數次「被掃把狂戳」無力反抗原地滾

焦凡凡玩狼人殺爆哭道歉：真的對不起　婁峻碩後台安慰舉動...閃瞎！！

國道警賣力壓制失控男「0作用」　學長晾旁邊講電話...完全不幫

「老婆要生了...」暖警霸氣開道！　車程縮至3分鐘順利守護新生命

《夫婦》韓素希逮到老公「另一支手機」！　「保護金喜愛」假的？暖男醫生形象大反轉

當當網「夫妻奪權」新高潮！李國慶硬闖公司「搶公章」自稱當選董事長

三毛家屬告大陸節目侵權　「擅改父親信件」千萬網友關注開庭

假貨到處流竄！大陸已查獲「8900萬個假口罩」...高達3.5億人民幣

綏芬河全城被列「重點管控區」　居民限制離開「去哪都要隔離14天」

繼「渴望回歸」後　微信出現全球女性「都想嫁到中國」系列文！

月嫂「拒戴口罩」家中狂咳！　雇主夫妻、嬰兒全中新冠肺炎：她病毒量高3倍

武漢住院新冠肺炎患者「清零」　確診病例「只剩12名」都是輕症

這裡跳下去會不會死...國一妹下秒「自行後仰」墜樓亡！2室友全程目睹

美確診數將破100萬！胡錫進：中國抗疫就是好「有美國那幫菁英哭的」

媽「想捐肝」救28歲癌症兒　醫生看血液報告「臉色一變」：不是親生的！

人潮警示APP上線！監控「全台234個熱點」10分鐘更新一次　亮紅燈千萬別去

6個男人衝上車！波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」以為要死了：隨時準備被射

中職／吳俊偉飆破紀錄「看影片才知」　不在意中繼王頭銜

【全文】科技防疫戰！探病政策大轉彎　北榮研發「歐八碼」讓家屬來

咖啡冷掉了！　貼心貓店長「攪拌棒保溫」笑翻3千人：幫你試溫度

Converse X 川久保玲全新「滿版愛心」設計　一次收進百搭4款式

羅志祥婚前劈腿沒差？　潔哥傻眼批「完全不行，我會覺得髒」

放老公跟貓獨自在家！　他不求人逗貓玩太嗨...ㄆㄧㄤ聲下場超慘

不斷更新／統一鄧志偉擊出2分砲　3局統一6比0樂天　

經典動畫吸電視貓童！　聽懂日語「站立學遊行」神同步

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

大陸熱門新聞

狂灌14罐飲料！9歲女體重破百還吞下妹的奶嘴

少女百貨公司跳樓亡！民眾竟鼓掌了

女嬰睡覺疑遭老鼠咬！頭皮被吃掉一大塊

25歲陽光男「肚子痛一個多月」　竟是肝癌晚期

大四妹陳屍河灘！慘遭拖廁所猛捶身體

「菊花」變紅色噴泉！　8歲弟「息肉掉下來」

她耳鳴一周檢查驚見「白色棉絮狀」　光一照還到處爬

金正恩驚傳手術後命危！　大陸外交部回應了…

三亞淫趴　性女玩人肉俄羅斯輪盤

媽媽想捐肝救肝癌子　驚爆28年前醫院抱錯

大陸公安部對13人發A級通緝令 22歲女傳銷女廣東落網

27歲醉漢硬闖校園　竟還追打保全

醫院只發10元便當！陸新冠患者絕食砸飯菜

習近平陝西行釋放「2大訊號」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／愷樂沉默2天道歉了！　「誠心向周揚青小姐說聲對不起」

神隱2天愷樂認了是小三　上萬留言灌爆IG網酸「鮑鮑換包包」、「快去檢查」

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

即／林森北路錢櫃「大樓5樓」起火

愷樂道歉周揚青「消失下周《娛百》錄影」　電視台回應了

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

肌肉男星拍A片！月收入破百萬

「我找不到手指」　強尼戴普遭前妻斷指音檔曝

愷樂向周揚青道歉　「一個符號」網友罵爆！

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

更新／錢櫃火警55人送醫！5死、2命危、7意識不清

周揚青閨蜜嗆羅志祥「所有人一筆一筆算清楚」

即／錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

陸前外長姪女貼「2根蠟燭」暗示金正恩出事　

更多

最夯影音

更多
羅志祥否認「鹹濕私訊撩妹」是他！　呂亞晞出面還原喊告...律師：周揚青可認證！

羅志祥否認「鹹濕私訊撩妹」是他！　呂亞晞出面還原喊告...律師：周揚青可認證！
白化症汪汪天生盲聾...容易受驚嚇 帥爸每天「輕吹喚醒」動作超溫暖 ❤

白化症汪汪天生盲聾...容易受驚嚇 帥爸每天「輕吹喚醒」動作超溫暖 ❤

楊丞琳第一次和《狼人殺》偶像見面超興奮　自曝「不喜歡當狼」...嘻小瓜突cue《狼來了》

楊丞琳第一次和《狼人殺》偶像見面超興奮　自曝「不喜歡當狼」...嘻小瓜突cue《狼來了》

周揚青再發聲痛批羅志祥「道德淪喪」　阿翔11年前神預言...網笑炸：五十翔笑百祥

周揚青再發聲痛批羅志祥「道德淪喪」　阿翔11年前神預言...網笑炸：五十翔笑百祥

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面