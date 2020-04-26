綏芬河全城被列「重點管控區」　居民限制離開「去哪都要隔離14天」

▲輸入病例大增後，綏芬河口岸已關閉。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸邊境城市綏芬河與俄羅斯接壤，近幾周增加眾多新冠肺炎境外輸入病例。綏芬河官方26日宣布，綏芬河市按照中風險地區管理，全城劃定為重點管控區，嚴格實行「九嚴一保」管控措施，市內人員單獨設置「市內碼」，限制離開本市出行。

綏芬河發出的官方通報提到，離開綏芬河市的居民，須在目的地集中隔離醫學觀察14天並做2次核酸檢測，各出城檢疫站對所有出入人員嚴格執行「兩掃一測一登」（掃碼、掃身份證、測溫、登記）措施。

▼綏芬河位於中俄邊境。



通報指出，對於其他中高風險地區、重點管控區人員進入綏芬河市，須集中隔離醫學觀察14天，並做2次核酸檢測，費用自理，若能提供3日內核酸檢測陰性證明的中風險地區短期出行（3日內）人員，可免於集中隔離醫學觀察。

通報還提到，運送生產生活物資等出城貨運司乘人員須嚴格登記、測溫、掃碼後放行，進入綏芬河市的貨運司乘人員，須由貨物接收單位派專車到入城檢疫站交接並引領貨車入城，負責全程管控，監督其做好防控措施，做到當日入城、當日出城，避免接觸其他人員。

根據黑龍江省衛健委通報，綏芬河口岸25日輸入新增無症狀感染者1例，無新增確診病例，無新增疑似病例。

截至4月25日，累計報告綏芬河口岸輸入確診病例380例，治癒出院36例；現有綏芬河口岸輸入無症狀感染者13例，累計解除醫院觀察出院16例；現有疑似病例0例。