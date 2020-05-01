封城前也要一杯！CNN專文介紹珍奶風行全球史　美國業者訂「國家珍奶日」

▲台灣發明的珍珠奶茶，全球受歡迎。（圖／pexels）



（中央社香港30日綜合外電報導）

珍珠奶茶近年在國際大受歡迎，儼然台灣飲品代表，連續3年登上國宴餐桌。美國業者更將今天訂為「國家珍奶日」（National Bubble Tea Day）炒熱話題，吸引美國有線電視新聞網（CNN）專文介紹珍奶流行史。

CNN報導，單單2018年，珍珠奶茶在東南亞訂購量便成長高達30倍。而在亞洲以外地區，店家販售珍珠奶茶已有一段時間，例如德國的麥當勞（McDonald's）早在2012年便在菜單中加入珍奶。

1980年代誕生的珍珠奶茶，如今已從台灣國民飲料演變為國際流行美食，甚至開發出新吃法，例如珍珠披薩或珍珠起司蛋糕。根據最近一份研究報告，全球珍珠奶茶產業預計還會成長近20億美元，於2027年前達到43億美元（約新台幣1290億元）。

究竟珍珠奶茶多受歡迎？從最近新加坡為控制COVID-19疫情，珍奶店必須暫時關閉，引發大批民眾湧向店家搶購封城前最後一杯珍奶，可見一斑。

中研院台灣歷史研究所副所長曾品滄受訪時指出：「台灣掀起手搖茶飲熱潮，和1980年代台灣開始流行休閒食品有關，當時台灣經濟正快速成長。」他說，那段時期除了有越來越多工業化包裝茶飲，街頭也冒出一家家泡沫紅茶店和手搖飲料店。

曾品滄表示，珍珠奶茶之所以在台灣流行，不僅因為味道和口感，「也反映台灣當時（1980年代晚期）特殊社會氛圍，正從舊時代轉入新時代」。

他指出，珍奶是結合茶飲和珍珠（粉圓）這兩種台灣傳統食物創造的新飲品，「是傳統食品創新的成功案例，也因此成為台灣人自信和認同的象徵」。

▲手搖飲從台灣走出全世界。（圖／視覺中國CFP）



至於珍珠奶茶在國際間打響名號，英國商人阿塞德汗（Assad Khan）功不可沒。原本在投資銀行上班的他，2009年在美國紐約喝到人生第一杯珍奶後就「一飲鍾情」，如今他是英國最大珍奶連鎖店之一Bubbleology的老闆。

阿塞德汗聊到他的珍奶初體驗時說：「那是一杯芋頭珍奶。它和我嚐過的東西完全不同，裡面既有奶茶又有珍珠，這種口感變化，創造出獨一無二的綜合甜點。」

當時珍奶已在海外中國城流行，但出了亞洲大多數人仍沒聽過這種飲料。阿塞德汗因此見到商機，於是辭掉工作，2011年在倫敦的蘇活區（Soho）開了首家Bubbleology門市，搭配鮮豔的彩虹商標，讓珍奶搖身一變成為英國時尚飲料。

阿塞德汗表示：「珍珠奶茶最棒的部分是完全可以客製化，每個部分都可以調整，這在其他零食中找不到。」他稱珍奶是「星冰樂（Frappuccino，星巴克咖啡飲品）的茶飲版」。

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