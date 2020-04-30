「環太平洋軍演」8月登場　嚴防病毒全科目都在海上演練

▲環太平洋軍演2020登場，圖為2018環太平洋軍演。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

美國海軍表示，今年將於8月17日至31日，在夏威夷舉行第27次的世界上最大的海上軍演「環太平軍演」（RIMPAC 2020），但是受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，所有的訓練科目都在海上進行，取消陸上的訓練科目與活動。

綜合美媒報導，2年一度的環太平洋軍演通常在6月~8月舉行，過去的軍演包括海上演訓、兩棲登陸、岸上演訓科目以及岸上的文化交流與軍事經驗交流活動，但是為了減少人員陸上社交的機率，陸上的訓練與活動全部取消，只保留少數的指揮與後勤人員在陸上參與軍演。

太平洋艦隊司令阿基里諾（John Aquilino）上將說，「在當今這個充滿挑戰的時代，我們的海上力量將共同努力，以保護重要的航道並確保在國際水域中航行的自由，這比以往任何時候都更加重要，而且，我們將採取更謹慎措施進行安全的演訓。」

美國海軍目前沒有說明有多少夥伴和盟友參加2020太平洋軍演。2018年的軍演，來自印度洋，南太平洋，南美等地的26個國家參加了夏威夷的聚會，以提供獨特的培訓機會。

這些小型海軍都在軍演上投入了大量資金，制定了完整的部署時間表，以在適當的時間將他們的部隊帶到夏威夷，進行大規模的國際活動，考慮到今年演習的規模縮減，目前尚不清楚將有多少國家的部隊參與。

▲南韓世宗大王級驅逐艦。（圖／達志影像／美聯社）

南韓軍方表示，預計將會參與這次的環太平洋演訓，但是投入的艦艇與人員數量還有待確認。南韓海軍過去都會定期派遣世宗大王級神盾驅逐艦及張保皋級潛艦參與訓練，今年是否可能受到疫情影響，受到外界關注。

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