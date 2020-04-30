川普稱「北京盡其所能讓我敗選」　胡錫進曝「他全靠中國」：實在太能裝

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

美國總統川普日前指出，中國處理疫情的方式，證明北京「將會盡其所能」讓他輸掉11月的連任競選。對此，《環球時報》總編輯胡錫進今（30）日指出，這位總統真是太能裝了。

胡錫進下午在微博上發文表示，中國為美國提供了大量醫療物資，才能讓川普對輿論吹噓，但「中國還被他當作轉移美國人對其抗疫無能所產生憤怒的最大噱頭」，同時又把「他贏得選舉的全部希望都押在中國身上」，真是太能裝了。

胡錫進說，「川普和他的團隊最清楚自己是如何瀆職了，以至於把美國抗疫搞得這麼爛。只有讓美國人往死了恨中國，才能夠讓他們忽視那個團隊的手上其實沾了很多美國病死者的鮮血。」

▲胡錫進。（圖／翻攝微博）



「如果他是真男人，就請把他競選連任的重要性放到保護美國人生命之下，去做一個在美國人危難關頭政治上的蝙蝠俠。」胡錫進提到，現在美國的新冠肺炎死亡人數有再死幾萬的巨大風險，作為總統的川普應該有能力拯救某些人，「如果他真有蝙蝠俠那樣的悲憫之心和為了民眾的利益願意犧牲自己一些東西的話。」

最怕的是，胡錫進認為，這位美國總統沒有這個意願，「他寧願用多死一些美國人來換自己的勝選連任，他和他的競爭對手一起欺騙美國人民，用競賽誰對中國更狠來搞暈選民，讓他們以為中國是導致美國大量感染和死亡之妖。」

最後，胡錫進強調，無論是誰當選下任總統，面對那麼多死亡者的靈魂，「睡在白宮裡，他們不怕嗎？」

另一方面，中國外交部發言人耿爽今（30）日也強調，美國大選是美國的內部事務，「中方沒有興趣干預」。

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