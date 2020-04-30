全力維護51連假交通順暢及安全　南警於人群聚集處所宣導社交距離

▲51連續假期將至，台南市警局為確保轄區各道路交通順暢，累計規劃交通崗178處，動員1495名警力維持景點風景區與各主要道路交通順暢，並派員宣導防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

51連續假期將至，台南市政府防疫不鬆懈，民眾適當出遊固有益身心，但「防疫」更重要，台南市轄區有近30處熱門遊樂區、觀景點、夜市、宗教廟宇及百貨商圈，仍有可能出現大量出遊之人、車潮，市警局為確保轄區各道路交通順暢，累計規劃交通崗178處，動員1495名警力維持景點風景區與各主要道路交通順暢。

「假要休，防疫也要做!」因應五一連假民眾可能出遊，市府配合中央政策，鼓勵大家多在家休息，出門避免人擠人，台南市警局利用建置的路口監視器，即時監控各大觀光景點及重要路口人、車流，另外也針對熱門景點派員到現場管控及交通疏導，並宣導民眾注意室外1公尺以上社交距離。

因應新冠肺炎疫情，針對近30處熱門遊樂區、觀景點、夜市、宗教廟宇及百貨商圈等人群聚集較多處所，市警局也利用大聲公、標語等宣導民眾保持室內1.5公尺及室外1公尺以上社交距離，或佩戴口罩，保護自己也保護他人，降低感染風險。

51連假期間，市警局與各分局勤務指揮中心充分合作，成立交控中心，於接獲各類路況通報時，則立即指揮線上勤務人員前往現場處理，掌握先機、管制回報，並主動上線警察廣播電臺播報路況，及提供改道及交通事故等資訊於地方廣播群組託播即時路況，善用即時通訊軟體發揮綜效。

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