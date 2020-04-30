新北學生遭師多次施暴...學校竟未通報　教育局下令教師立即停職

記者羅婉庭／新北報導

新北市議員彭佳芸30日接獲家長陳情，控訴自己患有情緒障礙的小孩於午休時間躁動而遭到輔導室主任施暴，在此之前，該生曾在朝會時被拖出隊伍被當眾甩巴掌。對此，新北市教育局回應指出，已要求該校立即啟動行政程序進行調查，並即刻召開教師成績考核會進行審議。

新北市石碇區的國小發生輔導主任對特教生施暴，根據校內監視器畫面，該生遭師鎖喉並推擠拉扯、肩頂，班導師站在一旁觀看。據家長指出，類似情形不只發生一次，同名學生曾在朝會時被拖出來甩巴掌。但校方從未向教育局通報，因此市府並不知情。

根據監視器畫面，學生被輔導主任抓住雙手，不斷低頭且試圖離開，主任卻大力將他往反方向拉扯、壓制在牆上，並用手肘頂住他的喉嚨，學生試著閃躲，老師竟用肩臂不斷推頂他，力道非常大，讓他倒退好幾步，過程中還把學生撞擠到圍牆，學生明顯手足無措，班導師從頭到尾站在一旁觀看，並沒有制止。

彭佳芸一度情緒失控，聲淚俱下表示自己身為三個小孩的媽媽，看到小朋友被學校老師這樣對待，她非常不忍，這名小學五年級的學生，因為有情緒障礙，午休沒有睡覺，於是被輔導主任暴力相向，班導師在場也沒有阻止，這樣的情形也不是第一次發生，同名學生曾經在朝會被「拖出來甩巴掌」。





▲民進黨彭佳芸議員召開「新北市特教生遭師鎖喉並推擠拉扯」記者會。（圖／記者李毓康攝）

彭佳芸說，這名家長曾向校方反映，校長的回應卻讓家長覺得「不敢再反應」，反而讓該學生更受學校「關注」，家長無力阻止這樣的事件，也沒有能力幫孩子轉學，只好尋求議員的協助。彭表示，新北市長侯友宜一再強調兒童安全，他得知這樣的事情一定也無法接受，教育局無法協助。

對此，教育局專員指出，針對教師不當管教行為，教育局絕對零容忍，本局重申學校務必落實教師輔導與管教學生辦法注意事項之相開規定，維護學生受教權益。該校已進行校安通報。

教育局表示，學校立即停止該師職務，立即啟動行政程序進行調查，並移送社會局查處是否違反兒童及少年福利與權益保障法，並督導學校積極輔導執行正向管教策略，倘主任確有管教不當之情事，將即刻召開教師成績考核會進行審議，決不寬貸。

教育局表示，將請學校密切注意學生狀況，有任何需求將啟動輔導機制，妥適提供學生輔導資源協助，以維護學生受教權為優先。

▲新北市教育局專員池柏勳。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨議員彭佳芸落淚。（圖／記者李毓康攝）