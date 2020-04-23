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急診等18分鐘不耐煩！失控女吼叫捶打…護理師背部秒現「手掌痕瘀青」

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▲▼衛生福利部台南醫院新化分院。（圖／翻攝google map）

▲鄭姓女子因手掌受傷至醫院就醫，怎料她卻因不滿急診護士先處理其他病患，爆打護理師。（圖／翻攝google map）

記者徐愷昕／台南報導

鄭姓女子2019年5月時因手掌遭狗咬傷至台南新化醫院就醫，當時她因不滿急診護理師先處理其他病患，竟生氣的闖入護理站內攻擊1名詹姓護理師，導致該護理師後胸壁擦挫傷，背後出現一個手掌形的瘀青痕跡。台南地院審結依違反醫療法等罪，判施暴的鄭女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

鄭女2019年5月24日上午9時02分許因手掌心遭狗咬傷，趕緊前去衛生福利部臺南醫院新化分院掛急診，等待時她見醫護人員沒有即時對她治療，反而先處理其他病患，9時20分許直接闖入護理站內理論。

當時正在與醫生討論事情的詹姓護理師見狀，立即上前制止請鄭女離開。怎料鄭女竟爆走、跑至詹姓護理師後方，用力朝她背部捶打一下，致詹女後胸壁挫傷併擦傷，甚至還出現了一個手掌形的瘀青痕跡。

警詢時被打傷護理師表示，鄭女是被119人員送進急診室的，一開始醫護有先對她量血壓看是否緊急，當時見她意識清楚，且又有其他比較嚴重的病患要優先處理，才會請鄭女先在候診區稍待，沒想到接著鄭女來索取棉花棒，只是請她稍等，她就開始失控在護理站內大吼大叫繞圈圈。

法庭上鄭女辯稱，是因手痛難耐，才會拍打護理師1下想請她拿棉花棒，並沒有故意施暴要讓人受傷的舉動。法官勘驗院內監視器錄影畫面後，認為鄭女僅因等候治療不悅就向護理師施暴，不僅不尊重醫療人員損害醫療士氣，也間接影響了其他病人的權利，審結依違反醫療法等罪判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。

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