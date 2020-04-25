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脫下我的褲子施暴！　湖南共青團委書記約飯猥褻女企業家遭逮

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▲湖南郴州共青團委書記楚挺征涉嫌猥褻女子遭逮捕。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲湖南郴州共青團委書記楚挺征涉嫌猥褻女子遭逮捕。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

湖南郴州共青團委書記楚挺征涉嫌強制猥褻罪，遭免除職務並被警方刑事拘留。據受害人楊姓女子表示，楚挺征3月31日邀請楊姓女子在內的青年企業家一同吃飯，當她在茶水間休息時，楚挺征突然將她拖拽至隔壁包廂，按倒在沙發上進行猥褻，「甚至強行脫下我的褲子意圖施暴。」

▲楊姓受害女子反抗過程中，因激烈拉扯造成雙腳不同程度受傷。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲楊姓受害女子反抗過程中，因激烈拉扯造成雙腳不同程度受傷。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，楊姓女子表示，遭到猥褻時，曾強烈拒絕楚挺征，並用力反抗、大聲呼救，導致雙腳都有不同程度的擦傷，「參與聚餐的一位老闆曾過來查看，楚挺征還要他別管，那人便離開了。」

幸好，與楊姓女子一同前往飯局的同學聽到她的呼救，趕到現場制止楚挺征的行為，楊姓女子才得以脫險。楚挺征隔日酒醒後，知道犯下大錯，欲透過微信傳訊息給楊姓女子，請求對方原諒。不過楊姓女子仍堅持舉報楚挺征的禽獸行為，她表示，在朋友和同學的陪伴下痛哭了許久，精神和身體受到傷害，「這件事發生後使我驚恐萬分。」

▲楚挺征事後不停發訊息給楊姓女子請求原諒。（圖／翻攝澎湃視頻）

▲楚挺征事後不停發訊息給楊姓女子請求原諒。（圖／翻攝澎湃視頻）

接獲報案的郴州市公安局北湖分局隨即立案調查，以涉嫌強制猥褻罪，對楚挺征施以刑事拘留，並於昨（24日）正式遭到逮捕。「85後」的楚挺征畢業後從事過檢察官、區政府辦秘書等工作，於2018年5月起任共青團北湖區第四屆委員會書記。

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