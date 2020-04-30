石碇國小特教生遭師「鎖喉」畫面曝光　家長悲痛陳情「班導站一旁觀看」





▲石碇國小特教生遭女主任施暴，班導師站在一旁觀看。（圖／彭佳芸辦公室提供）

記者羅婉庭／新北報導

民進黨新北市市議員彭佳芸議員30日公開一份家長陳情書，爆料石碇國小校園輔導主任對特教生施暴，根據校內監視器畫面，該生遭師鎖喉並推擠拉扯、肩頂，班導師站在一旁觀看。據家長指出，類似情形不只發生一次。

彭佳芸接獲新北市特教生驚傳遭輔導主任鎖喉、肩頂的陳情，彭佳芸要求市府查明並負起相關責任。家長向彭佳芸悲痛陳情，控訴自己患有情緒障礙的小孩於午休時間遭到輔導室主任鎖喉、肩頂、推擠等等管教過當行為，影片內容讓也有同齡小孩的彭佳芸議員十分難過，要求市府查明並負起相關責任。

根據監視器畫面，學生被輔導主任抓住雙手，不斷低頭且試圖離開，主任卻大力將他往反方向拉扯、壓制在牆上，並用手肘頂住他的喉嚨，學生試著閃躲，老師竟用肩臂不斷推頂他，力道非常大，讓他倒退好幾步，過程中還把學生撞擠到圍牆，學生明顯手足無措，班導師從頭到尾站在一旁觀看，沒有制止。

事發地點是在新北市石碇國小，學校走廊監視器拍到一名新住民家庭的特教生被老師鎖喉、腳踢肚子，施暴者是一名輔導主任，該學生的班導師則是站在一旁邊看。

根據陳情書指出，光碟中是日前發生在新北市石碇國小的情形，畫面中五年級學生來自新住民單親特殊境遇家庭、有情緒障礙，動手者為石碇國小輔導室主任，旁觀者為班導師。

陳情書內容也指出，當日據說是因為該生午休時躁動，輔導主任前來輔導的過程，而類似輔導情形據了解也以不只一次發生，只是此次正好被教室走廊監視器拍攝下來。