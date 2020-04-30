加拿大副總理也發聲了　「支持台灣參與WHO」





▲加拿大副總理方慧蘭(Christina Freeland)。(圖／達志影像／美聯社)

記者蔣婕妤／台北報導



加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）在當地時間29日于加國聯邦眾議院答詢時公開表示，加國認為台灣在世界衛生組織（WHO）大會會議的觀察員角色，符合國際衛生界的利益，且對全球對抗大流行與疾病至關重要。對此，外交部發言人歐江安30日表示，對加國高層重申加國支持我參與WHO之立場，表示歡迎與感謝。



歐江安指出，加國副總理方慧蘭是在加國聯邦眾議院「因應COVID-19特別委員會」中，答覆官方反對黨保守黨聯邦眾議員趙錦榮（Kenny Chiu，CON-BC）有關加國是否認可台灣對全球衛生界的寶貴貢獻，並支持台灣再次獲得獨立觀察員地位時，做以上表示。這是繼加國總理小杜魯道（Justin Trudeau）本年1月29日在其國會公開宣示支持我案後，加國高層再次於其國會做公開表示。

歐江安提到，COVID-19在全球造成嚴重影響，對抗病毒需要國際夥伴的齊心合作。日前台灣捐贈加國50萬片醫療用口罩，台加也透過科技交流等共同努力對抗疫情。我國對加國政府再次公開支持台灣有意義參與WHO表示誠摯感謝，至盼持續與加拿大政府與人民攜手合作，深化雙方在各領域的互利友好夥伴關係，共同維護兩國人民及全球的健康安全。