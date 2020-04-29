「首位女性駐美代表」點名蕭美琴？　4月1日剛出任國安會諮詢委員

記者黃翊婷／綜合報導

隨著520將近，總統蔡英文與其執政團隊在第二任期間要如何經營兩岸、國際關係，受到各界矚目。傳聞現任外交部長吳釗燮有望留任，駐美代表則有可能出現史上第一位女性，被外界點名的人選，是4月初才出任國安會諮詢委員的前立委蕭美琴。

▲蕭美琴被認為有可能成為史上第一位女性駐美代表。（圖／記者李毓康攝）

擁有美國哥倫比亞大學政治學碩士學歷的蕭美琴，過去曾擔任4屆立法委員、亞洲民主自由聯盟（CALD）主席、國際自由政黨聯盟（LI）副主席、總統府顧問、行政院大陸委員會諮詢委員、海基會董事等等，資歷相當豐富。蕭美琴在4月1日正式就任國家安全會議諮詢委員，當時總統府發言人張惇涵表示，她長期致力於我國國際關係與各項對外事務，對於國際局勢了解深入，特別在台美關係、政黨外交、國會外交與臺灣的國際參與上，都有長期的貢獻，深獲肯定與信賴。

如今，蔡英文即將邁入第二總統任期，520會怎麼調整國安人事，是外界關注的焦點之一。根據《聯合新聞網》報導，蔡英文對於駐美代表已有屬意之人，不是外界猜測的駐歐盟代表曾厚仁，而是史上第一位「女性駐美代表」；傳聞蔡原本想在3月先調整部分人事，受到新冠肺炎疫情影響，改為小幅度調整，外交部長吳釗燮、國安會秘書長李大維都有望留任。

▲蔡英文對駐美代表似乎已有屬意人選。（圖／記者林敬旻攝）

由於駐美代表堪稱是我國對外關係中的「重點」，蕭美琴被認為是可能人選之一，激起各界正反意見討論。其實關於蕭美琴的外交能力，前外交官劉仕傑去年12月底曾大讚，她的英文能力以及談吐都是一等一的，而且有很好的國際視野，是民進黨內部最有資格進入外交體系的人選，如果派任歐美國家的政務大使，相信不會有人質疑她的能力。

不過，對於各界以及媒體的推測，蕭美琴目前尚未做出任何回應，總統府方面也沒有證實，究竟會由誰接任駐美代表，仍有待相關單位在「適當時機到來」時揭曉答案。

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