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陸外交副部長上美媒談疫情　樂玉成：反對事先推定中國有罪

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▲大陸外交部副部長樂玉成。（圖／CFP）

▲大陸外交部副部長樂玉成。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，引發的國際「追責聲浪」，中國大陸外交部副部長樂玉成在近日接受美國媒體訪問時，強調「我們反對事先推定中國有罪，然後通過所謂國際調查來尋找證據」，認為疫情問題已經被政治操弄，美國人民對於中方的數據完全可以100％有信心。

樂玉成是在4月28日，接受美國全國廣播公司（NBC）資深記者馬靜（Janis Mackey Frayer）專訪，於節目播出同時，大陸外交部也於今天在官網公開此訊息。值得注意的是，包含中國駐美大使崔天凱等在內的中方外交體系官員，近幾個月以來，均持續透過接受外媒訪問，或在對外發表訊息時，就疫情嚴正表明陸方立場，並駁斥「西方國家的質疑。」

▲▼美國肯塔基州民眾抗議當局的防疫舉措。（圖／路透）

▲新冠疫情全球大流行，嚴重影響各國居民生活。（圖／路透）

樂玉成指出，美國新冠病毒感染者已接近100 萬，令人痛心。在當前抗擊疫情的關鍵時刻，中美兩國應當擱置爭議和分歧，攜手應對共同的敵人——新型冠狀病毒。

他繼續說，現在有些政客把新冠肺炎疫情這個問題極大地政治化了。當前國際應該團結一心，共抗疫情，共克時艱，而不是相互指責，去搞政治操弄。

樂玉成認為，中國的抗疫措施是公開、透明、負責任的，「中國沒有任何隱瞞疫情的行為，也沒有任何的延誤。」他並提出3個時間點，包括自1月3日起，中方開始定期向世界衛生組織以及美國等國家主動通報疫情信息；1月12日，中國公布了新型冠狀病毒全基因組序列；1月23日，武漢實施前所未有的「封城。」

他強調，把一個1000多萬人的城市封控起來，是驚天動地的，美國政府當時就應該很清楚病毒問題的嚴重性。另被問到美國情報部門對中國通報數據的質疑時，樂玉成反控美國的情報多次給世界造成災難，譬如他們說伊拉克擁有「大規模殺傷性武器。」

▲▼美國總統川普4月18日出席記者會，指著圖表上的中國，對於其死亡率提出質疑。（圖／路透）

▲美國總統川普曾公開質疑中國公布的疫情數據。（圖／路透）

記者繼續問，「美國人民是否能對中國公佈的數據100％有信心？」樂玉成也回應，「完全可以。」

至於「病毒起源可能跟美國軍方有關」的說法，在中國包括官方的社交媒體上廣為流傳，是否惟中國官方觀點？他回應，在中國，不管是官方、民眾還是個人，都對美國一些政客借疫情肆意詆毀中國感到憤怒，可以說義憤填膺。所以「他們有權利通過各種方式表達自己的義憤，提出質疑和反駁。」

對於美方認為，中國應為病毒擴散成全球大流行病負責，樂玉成指出，「首先要糾正一下，中國沒有造成疫情，疫情是天災，中國也是病毒的受害者，而不是病毒的同謀。」他說，中國是國際抗疫合作的貢獻者、合作者，病毒神出鬼沒，可能出現在任何地方，向中國追責、賠償純粹是荒唐的政治鬧劇，認為全球應該攜手合作，配合世界衛生組織積極應對疫情。

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▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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