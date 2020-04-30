安倍晉三直接告訴譚德塞「支持台灣加入WHO」　外交部回應了





▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

記者蔣婕妤／台北報導

日本首相安倍晉三在參議院預算委員會中，答詢有關台灣參與世界衛生組織（WHO）的問題時透露，自己曾直接告訴世衛組織秘書長譚德塞立場，強調病毒不分國界。對此，外交部發言人歐江安30日向日方表達感謝之意。

安倍晉三28日及29日分別在眾參兩院預算委員會答詢時表示，已就台灣參與世界衛生組織問題向WHO秘書長譚德塞反應。歐江安表示，外交部對安倍首相及日本政府支持台灣參與WHO及堅定的友我情誼表達最深的敬意與謝忱。我方並盼持續與日方深化疫情情資交換及防疫合作。

歐江安指出，目前疫情在全球蔓延，國際社會高度關注與憂心，更凸顯台灣參與WHO的重要性與急迫性。日本政府曾多次表示，台灣與日本共享自由、民主、人權、法治等基本價值觀，雙方擁有密切經貿關係及人員往來，台灣是日本的重要夥伴及珍貴友人。我國將在既有的堅實友好基礎上，繼續積極深化台日間各項交流與合作，穩健發展雙方互惠互利的夥伴關係。

外交部強調，病毒無國界、全球防疫不應有漏洞、政治更不應凌駕全人類健康與安全，因此誠摯呼籲WHO邀請台灣參加對抗武漢肺炎的專家會議，並邀請台灣以觀察員身分出席世界衛生大會(WHA)，同時呼籲國際社會支持台灣，共同為遏止疫情擴散而努力。