陸交通部：五一預計發送旅客超1.17億人次「只有去年的34％」

▲高鐵列車駛入深圳北站。（圖／CFP，下同。）
記者蔡紹堅／綜合報導
大陸「五一」連假即將到來，今年共有5天假期，大陸交通運輸部估計，連假期間營業性客運量將會環比前期明顯增長，預計共發送旅客超過1.17億人次，日均超過2336萬人次，約為去年同期日均水平34.8%。
交通運輸部指出，鐵路方面，從售票情況看，預計日均發送旅客500萬人次，約為去年同期水平的三分之一；道路客運方面，預計日均發送旅客1798萬人次，約為去年同期38.9%；水路客運方面，預計日均發送旅客45萬人次，約為去年同期50%以上；民航方面，預計日均發送旅客58萬人次，約為去年同期33.2%。
此外，受到新冠疫情影響，大陸第一季度客運量斷崖式下跌，降幅超過五成。交通運輸部表示，第一季完成營業性客運量18.5億人，同比下降58.4%；全國36個中心城市公共交通客運量完成67.4億人，同比下降56.7%。
貨運量明顯下降，第一季完成營業性貨運量78.2億噸，同比下降18.4%，港口貨物吞吐量、集裝箱吞吐量也都同比下降。
不過，鐵路貨運量、快遞業務量逆勢增長，增速分別為1.8%和3.2%。交通投資規模大幅下降。
第一季交通固定資產投資完成3792億元，同比下降22.5%，其中2月份降幅達58%。