花蓮防疫確保零確診！五一假期嚴陣以待　連續5日266處大消毒

▲▼國家級示警區如東大門夜市等區域定期消毒。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣為防範五一勞動連續假期疫情擴散，提前規劃4月30日至5月4日連假期間，針對人潮眾多及匯聚之處，加強公共場域防疫消毒措施。另針對國家級示警區「花蓮東大門夜市、七星潭風景特定區、新天堂樂園威秀影城、遠雄海洋公園、怡園渡假村、鯉魚潭（山）觀景台」等6處定期消毒，為鄉親及遊客的安全把關。

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花蓮縣防疫消毒大隊針對五一勞動連續假期大消毒，執行重點區域如：縣內交通場站包含花蓮火車前後站、吉安火車站等31處；大型營業場所含全聯福利中心、各大百貨等43處；人潮聚集處含東大門夜市、太平洋公園、七星潭及縣轄各大商圈等91處；學校及民眾洽公處含轄區活動中心、學校、村里辦公處所等73處，以及其他需消毒地點，諸如轄區公園、特定觀光景點及廣場等28處，規劃執行總數為266處。

▲▼防疫重點以戶外公共區域攤販周邊、公廁、遊樂設施、水溝、把手等表面進行消毒，避免成為防疫破口。

防疫重點主要以戶外公共區域攤販周邊、公廁、遊樂設施、水溝、把手等表面進行防疫消毒，避免成為防疫破口。同時，呼籲各攤商、業者於營業期間，防疫絕不可輕忽懈怠，如顧客人數眾多且頻繁出入，可適度提高消毒頻率，保障民眾安全。

縣長徐榛蔚再次呼籲，清明連假過後，縣內雖無相關疫情案例發生，為保障人民安全，除請防疫消毒大隊全面加強防疫、消毒作業，並請鄉親配合落實，勤加自主管理及保持安全社交距離，室外至少1公尺，室內至少1.5公尺，若無法維持社交距離，一定要戴好口罩，保護你我安全。

縣府並鼓勵鄉親前往花蓮縣警察局花蓮分局、新城分局、吉安分局、鳳林分局、玉里分局、豐濱分駐所及吉安鄉衛生所等7處設置地點，免費領取花蓮縣政府提供之次氯酸水（不限時段），並請多加利用於居家內、外範圍防疫清潔消毒，加強化防疫措施，以維護你我健康安全。

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