黃偉哲批交通部警示「阿飄比人多」 侯友宜：掌控人潮是市長責任





▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

台南市長黃偉哲砲轟交通部「高速公路1968」APP出包，人潮警示在凌晨一點時，三峽文化園區跟鶯歌南雅夜市顯示人潮略多，「是人多還是阿飄多」。對此，新北市長侯友宜28日表示，監控人流、車流是地方首長的責任。

侯友宜表示，無論中央提供什麼類型的科技輔助，他都非常感謝，但是要如何利用這些輔助系統，決定權還是在地方首長，地方首長要負責監控人流、車流的掌控，不要造成交叉跟群聚感染，保護市民的健康安全。

侯友宜強調，這也是為何他這段時間不斷的盤點。對於民眾要查詢景點人潮，不管是風景區、登山步道、市場、夜市、商圈、老街等多達70個點，都可以透過APP即時影像看到人，只要超過規定的管制量，市府就開始限制「只出不進」，如果人群嚴重聚集，就會直接封鎖地點。

侯友宜也說，中央的APP用來做輔助的工具，最重要還是在新北的科技運用上，有即時監錄的影像回傳到EOC，EOC可以做好全面的掌控，絕對比中央所掌控的點還多很多。

另外，新北市觀旅局長張其強也表示，交通部「高速公路1968」APP監控的人潮警示點，在新北市的熱點有野柳、瑞芳車站、淡水老街、鶯歌南雅夜市等15處，新北市會將中央人潮警示點、「新北市觀光旅遊網」即時影像監控系統、國家災防中心的手機定位數據，送進EOC綜合判斷，再加上區長和警察局同仁，在現場掌握的實際情況，提前對民眾預警。

▲「新北市觀光旅遊網」即時影像監控系統。（圖／翻攝自觀旅局網頁）