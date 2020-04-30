51連假緊繃！　防疫大隊出動3千人「1550處熱點」消毒

▲板橋火車站周邊環境消毒。（圖／環保署提供）



記者許展溢／台北報導

51連假明到來，環保署今（30日）表示，各地方政府防疫消毒大隊全力動員，即日起至5月4日，總計1550處將加強進行公共環境消毒，包括交通場站320處、商圈或人潮聚集熱點550處、公園或熱門景點等680處。

環保署說明，全國防疫消毒大隊是由各地方環保局清潔隊員3000人組成，每天排定人潮聚集公共環境消毒，遇有確診案例，衛生單位依據疫調結果會立即通知當地環保局，這時消毒人員就必須立刻趕往指定地點，穿著防護裝備並背起噴藥機進行消毒。

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▲店面外環境消毒。（圖／環保署提供）



環保署指出，3月25日成立以來，全國共計完成1萬6千場次公共環境消毒工作，清明連續假期期間完成近1000場次消毒，並且對於指揮中心發布提醒11處人潮多的觀光景點在2天內完成消毒。

假期將到來，環保署強調，與各地環保局盤點出消毒重點場所，包括人潮進出頻繁之火車站、捷運站、客運站、計程車排班站等交通場站；夜市、商圈、觀光景點等較易出現人潮聚集場所，共1550處。連假前都會區將優先進行車站周邊環境消毒，各景點也會依排定時程消毒。

▲街道戶外環境消毒。（圖／環保署提供）



環保署表示，也請各營業場所業者依照「營業場所自主環境消毒參考指引」，確實做好場所內部清潔消毒工作，可於場所入口處張貼「本場所已完成消毒」告示，讓前往消費民眾也能安心。各地方政府會視人潮狀況，調整消毒頻率，消毒時間會避開人潮進入時段。