發10萬日圓補助…日本黑道堅持不領　一句話曝「霸氣理由」

▲日本政府發放10萬日圓補助，包括黑幫成員也有資格領取。（資料照／記者湯興漢攝）



記者王致凱／綜合報導

受新冠肺炎疫情衝擊，日本政府宣布將向全國公民發放10萬日圓補助，最快從5月份起開始實施。不過，不少日本黑道大老紛紛表示，屆時不會去申請補助，理由是黑道平時已經為社會添了不少麻煩，沒有資格拿這筆錢。

根據日本NEWS postseven報導，日本政府發放的10萬日圓（約新台幣2.8萬元）補助金，任何有住民登記者都可以請領，包括「指定暴力團」成員的黑道分子在內。

報導稱，截至2018年底，暴力團組員人數約3.5萬人，假如所有人都領取補助，等同為暴力團挹注30億5000日圓資金。

然而，日本黑道大老大多愛面子、凡事講究男子氣概，寧可施恩於人，也不願意接受國家的保護。一名暴力團成員就說，「道理很簡單，如果為了這區區10萬元，會被認為要靠國家養，這聽起來超不爽的，道上兄弟也會口耳相傳此事，所以大家都不會去領。」

關西一名暴力團幹部也說，自己不需要這筆錢，但他認為這是他自己的價值觀，不會強迫晚輩也不准領補助。這名幹部說，在暴力團排除條例實施前，黑道分子可以經營公司，也有合法繳稅，但現在黑道已經不准開設銀行戶頭，檯面上的生意也做不了，形同被迫失業，因此如果有人想要這筆錢，也可以堂堂正正的去領。

關東地區一名黑幫大老則說，「我們這種遊手好閒之人沒有領補助的資格，平常已經給社會添了不少麻煩，狀況差就靠政府的話，實在說不過去。這件事已經傳達給晚輩了。」報導稱，該幫派甚至考慮動用內部公積金，自己向年輕成員發放補助。

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