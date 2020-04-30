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央視鎖定蓬佩奧「高規格」連罵3天…列舉四宗罪：沒見過你這樣的國務卿！

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▲▼央視連續3日點名批評蓬佩奧喪失做人底線。（圖／翻攝自央視）

▲央視連續3日點名批評蓬佩奧喪失做人底線。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情全球持續蔓延，中美繼續就疫情針鋒相對，大陸官媒中央電視台連續3日直接在《新聞聯播》中點名美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）開炮，美國歷史上從未見過蓬佩奧這樣的國務卿，「他散播政治病毒，將自己變成人類公敵，背負四宗罪，喪失底線。」

央視批評，蓬佩奧喪失底線的種種說辭，只會為美國帶來巨大的國際道義赤字，貽笑世人；國際社會有識之士正告，美國的敵人是病毒，卻一味攻擊抹黑他國，只會讓更多人喪失生命。

央視還呼籲，美國應盡早停止給全球團結製造麻煩、形成干擾，切實加強同各國抗疫合作才是對美國人民負責、對世界人民負責，這是唯一正道。

報導還怒斥，美國歷史上從未見過蓬佩奧這樣的國務卿，硬是把在中情局期間撒謊、欺騙的那一套帶到美國外交場合，斷崖式拉低了美國的聲望，疫情發生以來，蓬佩奧變本加厲，所作所為已經突破做人的底線。

央視並列舉蓬佩奧背負的四宗罪，包括推動「斷供」世衛、為掩蓋美國政府應對疫情不及格而不斷「甩鍋」中國、繼續對伊朗和古巴等國搞「極限施壓」而在疫情下釀成更大人道主義災難，以及不顧美國民眾生命而一味追求政治私利。

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