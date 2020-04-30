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遠百信義A13「寵愛媽咪」開跑　首推數位天燈穿越時空愛的告白

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▲遠百,總經理,徐雪芳。（圖／記者蔡惠如攝）

▲遠東百貨總經理徐雪芳在數位天燈上寫下「平安」二字，祈願國泰民安、事事順心。（圖／記者蔡惠如攝，下同）

消費中心／台北報導

台北市信義商圈百貨林立，遠百信義A13自去年底開幕以來，因為引進不少獨家授權、更有約60家國內外美食名店進駐，吸引許多消費者前往「朝聖」，在台北市信義區的百貨和美食一級戰區，掀起一場人氣大戰。母親節將至，遠百信義祭出汽車大獎寵愛媽咪，還推出健康料理大餐，讓辛苦的媽咪們可以享受溫馨幸福時光，暖心也養身。遠百信義更首創數位天燈，結合數位投影，打造全新「告白體驗」，讓你穿越時空、寫下對媽咪愛的告白。

▲遠百,總經理,徐雪芳。（圖／記者蔡惠如攝）

▲一抬頭就看見自己寫下的願望出現在天燈上，不僅環保還很浪漫。

遠百信義A13最具話題的打卡熱點，就是4樓美食街，以台灣50、60年代的背景打造大稻埕復古風華，重現老街氛圍，搭配天花板上高高垂落的天燈設計，深受消費者所愛，不僅創造了百萬瀏覽人次聲量，更超過百萬人拍照上傳，成為許多網紅喜愛的打卡景點，遠百信義首創由遠東百貨總經理徐雪芳開箱寫下「平安」祈福，祈願國泰民安、事事順心。並在特定節日開放消費者體驗數位天燈樂趣，穿梭在復古年代的時空背景、重現老派浪漫情懷！

遠百信義A13揪團網購　逆勢突圍賣破10,000份！

徐雪芳總經理坦言：「今年是百貨最辛苦的一年。」但正是比創新的時候，生意可以慢慢做，目前防疫優先。在疫情攻勢下，遠百信義A13瞄準線上購物商機，逆勢突圍、串連知名團購網GOMAJI拓展線上客源，「Bonjour 朋廚烘焙坊」賣破5,300份、木瓜牛奶人氣名店「日春木瓜牛奶」銷售超過3,000份，「21 PLUS」、「東屋壽司」銷售也突破1,700份。除此之外，「Elitfun茶品沙龍」、米其林必比登推薦「松發肉骨茶」、及榮獲亞洲最佳101家餐廳的「度小月」，都加入團購風潮，不用出門也可以揪團購物享優惠。

寵愛媽咪53萬汽車大獎開回家！最高回饋享15.5%

遠百信義A13「寵愛媽咪」正式開跑，即日起～5/12，祭出53萬汽車大獎，活動期間持HAPPY GO卡單筆消費滿2,000元，即可抽「價值535,000元 NISSAN汽車－MARCH靈巧心動版」乙部！此外，百貨服飾滿5,000送500、保健器材單筆滿5,000送500、1F國際精品及大家電單筆滿萬送千、12大銀行全館滿6,600送250，購買母親節禮物最高可享15.5%回饋。

防疫養身餐　遠百信義A13送您秘製藥膳人蔘養身雞湯

為迎接母親節，遠百信義A13更推出「寵愛媽咪健康料理」，讓每一位媽咪享受溫馨幸福的時光，養身之於更能品味好心情。「福來許餐酒館」母親節四人套餐3,800元+10%，加贈「迪化街秘製藥膳人蔘不苦養身雞湯」及「月老棒蛋糕」；以頂級和牛燒肉聞名的樂軒，旗下新品牌「YKNK club」推出母親節四人套餐6,666元+10%，集結和牛燒肉、人氣海鮮、鮭魚加州捲等人氣餐點；時尚台菜「筷炒」則運用創意料理手法重新詮釋傳統台菜，提前預訂5/9、5/10母親節套餐，即贈送「女王專屬甜點」乙份，送完為止；全台知名湘菜品牌「1010湘」風雅蛻變「1010湘食堂」完美重現湘菜文化底蘊，母親節6人歡聚餐，享受7道招牌菜色、美味湯品，享優惠價3,279元+10%服務費。

不知道要帶媽媽去哪裡過母親節？遠百信義A13由裡到外寵愛媽咪，對媽媽大聲說愛就趁現在，還有機會把汽車開回家。

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遠百信義百貨母親節媽咪數位天燈.2020母親節

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