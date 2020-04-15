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遠百總座徐雪芳：百貨最辛苦的一年　正是比「創新」的時候

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▲遠百,總經理,徐雪芳。（圖／記者蔡惠如攝）

▲遠百總經理徐雪芳今出席A13活動，坦言疫情讓零售通路受考驗。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

新冠肺炎疫情未歇，實體百貨逛街人潮減，近期即將邁入上半年最重要的母親節檔期，遠百總經理徐雪芳今（4／15）出席遠百信義A13的天燈祈福活動，也坦言：「今年是百貨最辛苦的一年。」並表示壓力一定有，現在正是比創新的時候，生意可以慢慢做，目前防疫優先。

▲遠百,總經理,徐雪芳。（圖／記者蔡惠如攝）

▲信義遠百數位天燈祈福活動，從4／16至5／12止，當天累計消費滿5,000元可獲點亮天燈機會，每周五、六、日晚間限量20名。（圖／記者蔡惠如攝）

全球受新冠肺炎衝擊經濟，旅遊、航空業幾乎停擺首當其衝，1、2月百貨整體業績還算平穩，3月則出現明顯衰退，遠百第一季憑藉A13新店與促銷活動，維持正成長，但邁入4月整體環境仍面臨考驗，遠百總經理徐雪芳也表示，4月份營運仍然辛苦，看是否母親節檔期是否能接續消費動能，還是盡量樂觀面對。

遠百營運長林彰豐表示，在1月份疫情尚未大爆發之前，已經加緊備妥服務人員使用的口罩與酒精，並在第一時間採取全館消毒、量測體溫等作業，所有的防疫要求絕對高於政府規格，且在3月啟動餐飲外帶、外送機制，全台共120間餐廳提供外送服務，佔比達到70%。

以信義遠百A13為例，館內約50間餐廳，半數以上都有外送服務，其中鼎泰豐外送業績則是信義區第一名，單天最高外送營業額可達到40萬元，平均每天也有20至30萬元，跟館內用餐單天最高業績70萬元相比，外送表現亮眼，也是3月份少數業績成長的餐廳，代表外送服務大有可為。

而板橋大遠百則在地下一樓設置便當外帶櫃，許多上班族下班後買了快速帶走，也很有人氣，另海底撈火鍋連同瓦斯爐都備好的到府外送服務，3月份也開始擴大到全台遠百3間分店，比起疫情爆發前的使用率多了2倍至2.5倍。

徐雪芳今出席天燈祈福活動，以信義遠百A13獨特的天燈造景，結合數位投影，讓寫在平板上的字投射到4樓美食街最大的天燈上，向媒體表示近期透過「速利便」讓顧客方便館外取貨，以及專櫃人員推出「到府試穿」的貼心服務，面對目前疫情狀態，另也將提供1萬個愛心便當，送給29間醫療院所的醫護人員，感謝他們的付出。

▲遠百,總經理,徐雪芳。（圖／記者蔡惠如攝）

▲遠百捐出1萬個愛心便當，為醫護加油打氣。（圖／記者蔡惠如攝）

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