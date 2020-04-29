火辣蒼井空、小三一家人！廣州日料店遭批菜名低俗...他氣炸：影響城市形象

▲民眾認為店家菜單取名太低俗。（圖／翻攝《南方都市報》，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

廣州一家日本料理店，近日被民眾批評店家菜單上的名稱都很低俗，例如「小三一家人」、「火辣蒼井空」、「白雪公主黑森林」等，他認為這會直接影響到廣州大城市的形象。貼文一出，立刻引發網友正反議論。

據《南方都市報》報導，廣州一名陳姓男子近日和友人去「網紅」日本料理店用餐，看到菜單的剎那他非常傻眼，發現店家都用低俗的用語幫食物命名，雖然他的朋友都一笑置之，但他卻認為「這不是無聊當有趣，這是低俗還自當有趣」。

報導稱，這間日本料理店在天河、海珠等城區都有連鎖店，餐廳點評人數、套餐銷量都很高，是一家標準的「網紅」餐廳，而記者實際查訪發現店家約有80道菜色，其中有8至9種食物用詞較露骨，例如「一夜7次郎」、「小三一家人」、「火辣蒼井空」、「我愛肉棒棒」等。

陳男表示，這會影響到廣州大城市的形象，餐廳裡這樣低俗的菜名會帶來負面的影響，「讓不知道的遊客看到，還以為我們喜歡這種風格。」對此，有員工出面解釋，取名只是諧音，就像「7次郎」是代表刺身的片數，具體菜名內容也都有清楚標示。

貼文一出，引發網友議論，有的人認為「自己不低俗怎麼能看到低俗」、「玻璃心的人真多」、「還不是自己低俗過，才知道這些詞彙」；但也有網友認為確實不能隨意亂取名，會影響到一些涉世未深的孩子。

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