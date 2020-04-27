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無視港府「限聚令」發動抗議　太古城淪為戰場...上百人與警對峙

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▲▼ 香港限聚令第四天又爆發抗議事件。（圖／路透社）

▲ 香港延長限聚令第四天又爆發抗議衝突。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

香港政府宣佈延長「限聚令」的第4天，有香港網民昨（26日）發起太古城中心「和你唱」活動，抗議政府和警隊，不少市民加入聲援，在商場中心中庭高喊反修例、反警察的抗議口號，最後，港警派出防暴警察驅散人群。商場也配合暫時關閉。

▲▼ 香港限聚令第四天又爆發抗議事件。（圖／路透社）

▲ 香網民昨26日發起太古城中心「和你唱」活動，商場提前暫關閉。（圖／路透社）

根據大陸媒體觀察者網報導，當時有許多香港市民在太古城中心商場聚集，不斷高叫政治口號，商場內多個店鋪擔心受到影響，暫時關門，還有購物的市民被迫留在店內，不能離開。據了解，商場多次廣播，內容稱「目前因疫情關係，政府已設限聚令，呼籲市民不應聚集。」這些內容都被忽略。大約六點半多，港警出動疏散人群。

▲▼ 香港限聚令第四天又爆發抗議事件。（圖／路透社）

▲。（圖／路透社）

現場照片也顯示至少有上百人聲援這項活動，一直持續到晚上八點半，部分人群往商場外聚集，警方一度舉起藍旗警告，多次用大聲公提醒聚集人群，已經違反「限聚令」，隨後展開驅散行動。據星島日報指出，香港東區區議員趙家賢也大力譴責警方進入太古城中心驅散人群。

▲▼ 助理跌倒。（圖／翻攝　香港東區區議員趙家賢臉書）

▲衝突現場，港東區區議員趙家賢的男助理被推倒，目前已清醒。（圖／翻攝　香港東區區議員趙家賢臉書）

該報導出，當時，趙家賢跟男助理試圖阻擋警方防線，被身穿防暴裝備的警員嘗試拘捕，趙家賢介入阻止時發生推撞，警員警告其助手涉嫌襲警，混亂中趙家賢一時鬆手，警員將其助手推倒在地，頭部受傷。隨後，趙家賢也在臉書發文稱，「助理已入院，已經清醒，正等候醫生檢查，暫未有進一步資料。」

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