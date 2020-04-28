陸城市人才吸引力上海三度奪冠！深圳爬升第2「北京滑落第3」

▲上海黃浦江。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

恆大研究院和智聯招聘28日發布「中國城市人才吸引力排名」，報告指出，2019年上海、深圳、北京位居前3名，上海連續3年奪得第一，廣州、杭州、南京、成都、濟南、蘇州、天津位居前10名。

觀察歷年來的報告中可以發現，排名前4的位置一直都被上海、北京、深圳、廣州佔據，上海2016年為第2名，2017年起爬到第1名並後維持至今；深圳長期在第2名、第3名之間徘徊；北京則因為嚴控人口、疏解產業，排名從2016年的第1名，一路落到今年的第3名；廣州一直位居第4名。

▼北京實施嚴控人口政策，對人才的吸引力較過去低。



值得注意的是，除了長期佔據前4名的「北上深廣」外，第5名的杭州也連續5年穩居第5名，主要原因為電商產業近年發展蓬勃，包含阿里巴巴在內的多家電商企業都將總部設置於此。

報告也針對應屆畢業生、海歸人才特別做出統計，2019年應屆生、海歸將簡歷投向北上深廣的比重分別佔比24.5%、28.7%，均高於流動人才流向北上廣深的整體比重20.2%，應屆生和海歸更傾嚮往一二線城市集聚。

應屆生方面，人才流入佔比前4名分別是北上深廣，合計佔比24.5%，高於北上深廣的人才流入佔比20.2%；應屆生人才流入前十城市還有成都、杭州、鄭州、南京、西安、天津，前十合計佔比45.2%，高於前十城市的人才流入佔比36.1%，意味著和流動人才相比，應屆生人才更加向一二線城市集聚。

海歸人才方面，流入佔比前4名分別是北上深廣，合計佔比28.7%，高於北上廣深人才流入佔比的20.2%；海歸人才流入前十城市還有杭州、成都、南京、天津、蘇州、青島，前十合計佔比44.6%，高於前十城市的人才流入佔比35.5%，意味著和流動人才相比，海歸人才也更加向一二線城市集聚，尤其是向一線城市集聚。

▼深圳近年發展迅速。

